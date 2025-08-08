Benjamin Netanyahu would give some advice PM Narendra Modi US President Donald Trump भारत-अमेरिका तनाव को कम करेगा इजरायल? नेतन्याहू बोले- ट्रंप को लेकर पीएम मोदी को दूंगा सलाह, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Benjamin Netanyahu would give some advice PM Narendra Modi US President Donald Trump

भारत-अमेरिका तनाव को कम करेगा इजरायल? नेतन्याहू बोले- ट्रंप को लेकर पीएम मोदी को दूंगा सलाह

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा।'

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 03:22 PM
share Share
Follow Us on
भारत-अमेरिका तनाव को कम करेगा इजरायल? नेतन्याहू बोले- ट्रंप को लेकर पीएम मोदी को दूंगा सलाह

अमेरिका और भारत के बीच चल रहे तनाव के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को इजरायली पीएम ने कहा कि वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ सलाह देंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह निजी सलाह होगी क्योंकि मोदी और ट्रंप दोनों उनके अच्छे दोस्त हैं। नेतन्याहू ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'पीएम मोदी और ट्रंप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं पीएम मोदी को ट्रंप से डीलिंग को लेकर सलाह दूंगा, लेकिन यह निजी होगा।' उन्होंने यह भी कहा कि वह जल्द ही भारत का दौरान करना चाहते हैं।

ये भी पढ़ें:मैन्युफैक्चरिंग में कम होगा भारत का दबदबा… टैरिफ अटैक से बदला मूडीज का मिजाज
ये भी पढ़ें:उस देश ने व्यवहार बदला तो भारत को बहुत सोचना पड़ेगा, ट्रंप के टैरिफ पर बोले थरूर

बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका-भारत के रिश्ते को बहुत मजबूत बताया और दोनों देशों से टैरिफ के मुद्दे को सुलझाने की अपील की। उन्होंने कहा, 'दोनों देशों के रिश्ते की नींव बहुत ठोस है। भारत और यूएस के हित में होगा कि वे इस टैरिफ मुद्दे का समाधान निकालें। इससे इजरायल को भी फायदा होगा, क्योंकि दोनों हमारे दोस्त हैं।'

भारत पर टैरिफ 50 प्रतिशत कर दिया

पिछले सप्ताह घोषित 25 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल की खरीद को लेकर बुधवार को 25 प्रतिशत शुल्क और लगा दिया, जिससे भारत पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है। यह अमेरिका की ओर से किसी भी देश पर लगाए गए सबसे अधिक शुल्कों में से एक है। यह अतिरिक्त टैरिफ 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा।

अमेरिका में भी टैरिफ का विरोध

डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का अमेरिका में भी विरोध हो रहा है। अमेरिकी संसद के एक सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वार ने अमेरिका-भारत साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए वर्षों से सावधानीपूर्वक किए गए काम को जोखिम में डाल दिया है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य ग्रेगरी मीक्स ने कहा कि अमेरिका के भारत के साथ गहरे रणनीतिक व आर्थिक और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध हैं। मीक्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद हैं और वह हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी डेम्स के रैंकिंग सदस्य भी हैं। उन्होंने कहा, ‘चिंताओं का समाधान हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत सम्मान के साथ किया जाना चाहिए।’

Israel INDIA America अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।