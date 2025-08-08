भारत-अमेरिका तनाव को कम करेगा इजरायल? नेतन्याहू बोले- ट्रंप को लेकर पीएम मोदी को दूंगा सलाह

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा।'

अमेरिका और भारत के बीच चल रहे तनाव के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को इजरायली पीएम ने कहा कि वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ सलाह देंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह निजी सलाह होगी क्योंकि मोदी और ट्रंप दोनों उनके अच्छे दोस्त हैं। नेतन्याहू ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'पीएम मोदी और ट्रंप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं पीएम मोदी को ट्रंप से डीलिंग को लेकर सलाह दूंगा, लेकिन यह निजी होगा।' उन्होंने यह भी कहा कि वह जल्द ही भारत का दौरान करना चाहते हैं।

बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका-भारत के रिश्ते को बहुत मजबूत बताया और दोनों देशों से टैरिफ के मुद्दे को सुलझाने की अपील की। उन्होंने कहा, 'दोनों देशों के रिश्ते की नींव बहुत ठोस है। भारत और यूएस के हित में होगा कि वे इस टैरिफ मुद्दे का समाधान निकालें। इससे इजरायल को भी फायदा होगा, क्योंकि दोनों हमारे दोस्त हैं।'

भारत पर टैरिफ 50 प्रतिशत कर दिया पिछले सप्ताह घोषित 25 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल की खरीद को लेकर बुधवार को 25 प्रतिशत शुल्क और लगा दिया, जिससे भारत पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है। यह अमेरिका की ओर से किसी भी देश पर लगाए गए सबसे अधिक शुल्कों में से एक है। यह अतिरिक्त टैरिफ 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा।