बेंजामिन नेतन्याहू पलट सकते हैं आइजनकोट का खेल? अरब पार्टी से साधा संपर्क
बेंजामिन नेतन्याहू अब भी किसी भी तरह से गादी आइजनकोट को सरकार बनाने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने राआम पार्टी के मंसूर अब्बास से भी संपर्क साधा है।
इजरायल के आम चुनाव में बहुमत से दूर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी सरकार बनाने की उम्मीद छोड़ी नहीं है। जबकि राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने नेतन्याहू के प्रतिद्वंद्वी याशर पार्टी के गादी आइजनकोट को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है और बहुमत साबित करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। इस बीच टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू भी पूरी कोशिश में लगे हैं कि आइजनकोट बहुमत ना साबित कर पाएं। दरअसल आइजनकोट की पार्टी को चुनाव में 48 सीटें हासिल हुई हैं जबकि बहुमत का आंकड़ा 61 है। ऐसे में वह अरब पार्टियों से समर्थन जुटा रहे हैं। अरब पार्टियों न उनके समर्थन की बात कही है।
चैनल 12 की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने राआम पार्टी के नेता मंसूर अब्बास से संपर्क किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने मंसूर अब्बास से वोटिंग के दौरान और बाद में भी कॉन्टैक्ट किया औऱ समर्थन की मांग की। बता दें कि नेतन्याहू के खिलाफ केस भी चल रहा है। ऐसे में उनकी सत्ता में वापसी कोई आसान नहीं है।
नेतन्याहू के एक सहयोगी ने मंसूर अब्बास से पूछा था कि क्या वह वोटिंग के बाद आइजनकोट की सरकार बनाने में मदद करेंगे। इसपर मंसूर ने कहा कि पहले तो वह परिणाम आने का इंतजार करेंगे और इसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। बार-बार संपर्क करने की कोशिश करने पर मंसूर ने नेतन्याहू के सहयोगी से बात करना ही बंद कर दिया।
मंसूर अब्बास को भड़काने की कोशिश
रिपोर्ट में कहा गया कि जब मंसूर अब्बास ने बात बंद कर दी तो नेतन्याहू की ओर से कहा गया कि याशर पार्टी उनके गठबंधन को तोड़ना चाहती है ऐसे में क्या वह अपने स्वाभिमान से मसझौता करके उसका समर्थन करेंगे। इसपर मंसूर अब्बास ने कहा, हमारे लिए जो भी अच्छा होगा, वही किया जाएगा।
सबसे बड़ी पार्टी है नेतन्याहू की पार्टी
चुनावों के आए नतीजों के मुताबिक, नेतन्याहू के गुट ने 53 सीट पर जीत दर्ज की, जबकि नेतन्याहू-विरोधी गुट, जिसे 'चेंज ब्लॉक' भी कहा जाता है 48 सीट पर विजयी रहा। इस खंडित जनादेश में 19 सीट अरब पार्टियों के खाते में गईं। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन वह अपने गुट के सभी सदस्यों का समर्थन हासिल करने में विफल रही। 'यूनाइटेड तोराह जुडिज्म' पार्टी के सात सांसदों ने किसी भी उम्मीदवार का समर्थन न करने का फैसला किया।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें