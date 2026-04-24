बेंजामिन नेतन्याहू को हुआ कैंसर, चुपचाप कराया इलाज; क्यों 2 महीने तक छिपाई जानकारी

नेतन्याहू के अनुसार, 2 साल पहले उनके डॉक्टरों ने कैंसर का पता लगाया और उसका इलाज किया। हाल ही में दो महीने पहले यरुसलम के हदासा अस्पताल में एक छोटे ट्यूमर का पता चला, जिसका रेडिएशन थेरेपी से सफल इलाज किया गया।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 18 महीने पहले प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती चरण का इलाज कराया था, मगर इसे सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने इसे छिपाने का मुख्य कारण ईरान की ओर से होने वाली प्रोपेगैंडा को रोकना बताया। 76 वर्षीय नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि वे शानदार शारीरिक स्थिति में हैं और इलाज के बाद समस्या पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। दो महीने पहले उन्होंने रिपोर्ट जारी करने में देरी करने का फैसला लिया ताकि युद्ध के चरम पर यह खबर न आए और ईरानी शासन इसका फायदा उठाकर इजरायल के खिलाफ झूठी प्रचार सामग्री न फैला सके।

नेतन्याहू के अनुसार, 2 साल पहले उनके डॉक्टरों ने कैंसर का पता लगाया और उसका इलाज किया। हाल ही में दो महीने पहले यरुसलम के हदासा अस्पताल में एक छोटे ट्यूमर का पता चला, जिसका रेडिएशन थेरेपी से सफल इलाज किया गया। अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के निदेशक अहरोन पोपोवत्सर ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर अब बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। नेतन्याहू ने अपने पोस्ट में तीन मुख्य बातें साझा कीं- वे भगवान की कृपा से स्वस्थ हैं, उनकी फिटनेस बेहतरीन है और समस्या का समाधान हो चुका है।

नेतन्याहू की मौत की अफवाहें

बेंजामिन नेतन्याहू ने इलाज को समस्या को हटाने और कोई निशान न छोड़ने वाला बताया। युद्ध के दौरान ईरान से जुड़े झूठे प्रचार का सामना करते हुए नेतन्याहू ने पहले भी अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। युद्ध की शुरुआती सप्ताहों में नेतन्याहू की मृत्यु की अफवाहें फैलाई गईं, जिनमें एआई जनरेटेड फेक इमेजेस का इस्तेमाल किया गया। इन दावों को खारिज करने के लिए मार्च में उन्होंने यरुसलम के एक कैफे का दौरा करते हुए वीडियो जारी किया था। इस घटना से पहले भी नेतन्याहू अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को पूरी तरह सार्वजनिक न करने के लिए आलोचना का शिकार हो चुके हैं। एक बार दिल की समस्या से बेहोश होने के बाद उन्होंने पेसमेकर लगवाने की जानकारी एक सप्ताह बाद दी थी।