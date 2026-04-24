बेंजामिन नेतन्याहू को हुआ कैंसर, चुपचाप कराया इलाज; क्यों 2 महीने तक छिपाई जानकारी
नेतन्याहू के अनुसार, 2 साल पहले उनके डॉक्टरों ने कैंसर का पता लगाया और उसका इलाज किया। हाल ही में दो महीने पहले यरुसलम के हदासा अस्पताल में एक छोटे ट्यूमर का पता चला, जिसका रेडिएशन थेरेपी से सफल इलाज किया गया।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 18 महीने पहले प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती चरण का इलाज कराया था, मगर इसे सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने इसे छिपाने का मुख्य कारण ईरान की ओर से होने वाली प्रोपेगैंडा को रोकना बताया। 76 वर्षीय नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि वे शानदार शारीरिक स्थिति में हैं और इलाज के बाद समस्या पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। दो महीने पहले उन्होंने रिपोर्ट जारी करने में देरी करने का फैसला लिया ताकि युद्ध के चरम पर यह खबर न आए और ईरानी शासन इसका फायदा उठाकर इजरायल के खिलाफ झूठी प्रचार सामग्री न फैला सके।
नेतन्याहू के अनुसार, 2 साल पहले उनके डॉक्टरों ने कैंसर का पता लगाया और उसका इलाज किया। हाल ही में दो महीने पहले यरुसलम के हदासा अस्पताल में एक छोटे ट्यूमर का पता चला, जिसका रेडिएशन थेरेपी से सफल इलाज किया गया। अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के निदेशक अहरोन पोपोवत्सर ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर अब बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। नेतन्याहू ने अपने पोस्ट में तीन मुख्य बातें साझा कीं- वे भगवान की कृपा से स्वस्थ हैं, उनकी फिटनेस बेहतरीन है और समस्या का समाधान हो चुका है।
नेतन्याहू की मौत की अफवाहें
बेंजामिन नेतन्याहू ने इलाज को समस्या को हटाने और कोई निशान न छोड़ने वाला बताया। युद्ध के दौरान ईरान से जुड़े झूठे प्रचार का सामना करते हुए नेतन्याहू ने पहले भी अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। युद्ध की शुरुआती सप्ताहों में नेतन्याहू की मृत्यु की अफवाहें फैलाई गईं, जिनमें एआई जनरेटेड फेक इमेजेस का इस्तेमाल किया गया। इन दावों को खारिज करने के लिए मार्च में उन्होंने यरुसलम के एक कैफे का दौरा करते हुए वीडियो जारी किया था। इस घटना से पहले भी नेतन्याहू अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को पूरी तरह सार्वजनिक न करने के लिए आलोचना का शिकार हो चुके हैं। एक बार दिल की समस्या से बेहोश होने के बाद उन्होंने पेसमेकर लगवाने की जानकारी एक सप्ताह बाद दी थी।
नेतन्याहू इजरायल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनकी इस घोषणा ने स्वास्थ्य पारदर्शिता पर बहस को फिर से शुरू कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि युद्ध के दौरान राष्ट्र की सुरक्षा और दुश्मनों को कोई मौका न देने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया। अब इलाज के बाद वे पूरी तरह स्वस्थ और सक्रिय हैं। यह घटना नेतन्याहू की मजबूत इच्छाशक्ति और रणनीतिक सोच को दर्शाती है, जो देश की सुरक्षा को व्यक्तिगत स्वास्थ्य से ऊपर रखते हैं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।