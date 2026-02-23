बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को बताया प्रिय मित्र, भारत-इजरायल रिश्ते पर क्या बोले

बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट में कहा कि इजरायल और भारत मिलकर स्थिरता और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्रों का एक अक्ष बना रहे हैं। यह साझेदारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से लेकर क्षेत्रीय सहयोग तक विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छू रही है।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपना प्रिय मित्र बताया है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इजरायल यात्रा का जिक्र किया है। उन्होंने कैबिनेट बैठक की शुरुआत में इस ऐतिहासिक यात्रा के बारे में बात की, जो बुधवार को होने वाली है। नेतन्याहू ने मोदी को अपना प्रिय मित्र बताया और भारत-इजरायल संबंधों को दो वैश्विक नेताओं के बीच की शक्तिशाली साझेदारी करार दिया। इस ट्वीट में एक वीडियो भी साझा किया गया है, जिसमें वे इस यात्रा के महत्व पर प्रकाश डालते नजर आते हैं। यह यात्रा फरवरी 2025 के बाद मोदी की इजरायल की दूसरी प्रमुख यात्रा होगी, जो दोनों देशों के बीच गहरे जुड़ाव को और मजबूत करेगी। नेतन्याहू ने जोर दिया कि दोनों राष्ट्र नवाचार, सुरक्षा और साझा रणनीतिक दृष्टिकोण में साझेदार हैं।

बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट में कहा कि इजरायल और भारत मिलकर स्थिरता और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्रों का एक अक्ष बना रहे हैं। यह साझेदारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से लेकर क्षेत्रीय सहयोग तक विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छू रही है। उन्होंने जेरूसलम में मोदी का स्वागत करने की उत्सुकता जताई। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देश आतंकवाद विरोधी प्रयासों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रक्षा सहयोग में गहराई से जुड़े हुए हैं। नेतन्याहू ने इसे रेडिकल ताकतों के खिलाफ व्यापक गठबंधन का हिस्सा भी बताया, जिसमें मध्य पूर्व, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के देश शामिल हो सकते हैं। इस यात्रा से आर्थिक, कूटनीतिक और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

यात्रा का क्या है मकसद इस यात्रा का कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण रहेगा। पीएम मोदी इजरायल की संसद नेसेट में संबोधन देंगे। वह यद वाशेम (होलोकॉस्ट स्मारक) का दौरा करेंगे और जेरूसलम में एक इनोवेशन इवेंट में भाग लेंगे। दोनों नेता उच्च-स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा जैसे विषय प्रमुख होंगे। यह यात्रा 2017 में मोदी की पहली इजरायल यात्रा के बाद हो रही है, जिसने दोनों देशों के बीच संबंधों को नई दिशा दी थी। नेतन्याहू ने भारत को एक वैश्विक शक्ति कहा और मोदी के साथ अपनी व्यक्तिगत दोस्ती पर भी जोर दिया।