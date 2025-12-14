सिडनी के बीच पर हमले के बाद क्यों भड़के नेतन्याहू, ऑस्ट्रेलिया सरकार पर बड़ा आरोप
ऑस्ट्रेलिया स्थित सिडनी के बांडी बीच पर हुए हमले के बाद दुनिया भर के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। तमाम राष्ट्र प्रमुखों ने इस हमले पर अफसोस जताया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसको लेकर अफसोस जताया है। साथ ही उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दी थी। इजरायली प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर यहूदियों के प्रति हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
नेतन्याहू ने क्या कहा
नेतन्याहू ने कहाकि तीन महीने पहले मैंने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को लिखा था कि आपकी नीति यहूदी-विरोधी भावना की आग में तेल डाल रही है। उनका इशारा उस पत्र की ओर था जो उन्होंने अगस्त में एंटनी अल्बानीज को भेजा था, जब कैनबरा ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा की थी। नेतन्याहू ने दक्षिणी इजरायल में एक कार्यक्रम के दौरान टेलीविजन पर सार्वजनिक संबोधन में कहाकि यहूदी विरोध एक ऐसा कैंसर है जो तब फैलता है जब नेता चुप रहते हैं और कार्रवाई नहीं करते।
इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे घृणित बताया। उन्होंने कहाकि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हमारे बहनों और भाइयों पर एक बहुत ही क्रूर हमला किया गया। यह लोग बोंडी बीच पर हनुक्का की पहली मोमबत्ती जलाने गए थे। उन्होंने कहाकि हमारा दिल उनके साथ है। इजरायली राष्ट्रपति ने कहाकि इस क्षण पूरे इजरायल देश की धड़कन रुक सी गई है। हम घायल हुए लोगों के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और जिनकी जान गई, उनके लिए भी।
गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बॉन्डी बीच पर रविवार को यहूदी समुदाय के उत्सव के दौरान दो बंदूकधारियों की अंधाधुंध गोलीबारी में 11 लोगों की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया जबकि एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया।
राज्य प्रमुख क्रिस मिन्स ने कहाकि इस हमले का निशाना सिडनी का यहूदी समुदाय था। यहूदी त्योहार हनुक्का की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए सैकड़ों लोग बॉन्डी बीच पर ‘चानुका बाय द सी’ नामक कार्यक्रम के लिए एकत्र हुए थे।
