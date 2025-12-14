Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Benjamin Netanyahu Angry after Deadly Australia Beach Attack says we warned
सिडनी के बीच पर हमले के बाद क्यों भड़के नेतन्याहू, ऑस्ट्रेलिया सरकार पर बड़ा आरोप

सिडनी के बीच पर हमले के बाद क्यों भड़के नेतन्याहू, ऑस्ट्रेलिया सरकार पर बड़ा आरोप

संक्षेप:

ऑस्ट्रेलिया स्थित सिडनी के बांडी बीच पर हुए हमले के बाद दुनिया भर के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। तमाम राष्ट्र प्रमुखों ने इस हमले पर अफसोस जताया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसको लेकर अफसोस जताया है। साथ ही उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है।

Dec 14, 2025 10:38 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, जेरुसलम
share

ऑस्ट्रेलिया स्थित सिडनी के बांडी बीच पर हुए हमले के बाद दुनिया भर के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। तमाम राष्ट्र प्रमुखों ने इस हमले पर अफसोस जताया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसको लेकर अफसोस जताया है। साथ ही उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दी थी। इजरायली प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर यहूदियों के प्रति हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नेतन्याहू ने क्या कहा
नेतन्याहू ने कहाकि तीन महीने पहले मैंने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को लिखा था कि आपकी नीति यहूदी-विरोधी भावना की आग में तेल डाल रही है। उनका इशारा उस पत्र की ओर था जो उन्होंने अगस्त में एंटनी अल्बानीज को भेजा था, जब कैनबरा ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा की थी। नेतन्याहू ने दक्षिणी इजरायल में एक कार्यक्रम के दौरान टेलीविजन पर सार्वजनिक संबोधन में कहाकि यहूदी विरोध एक ऐसा कैंसर है जो तब फैलता है जब नेता चुप रहते हैं और कार्रवाई नहीं करते।

इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे घृणित बताया। उन्होंने कहाकि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हमारे बहनों और भाइयों पर एक बहुत ही क्रूर हमला किया गया। यह लोग बोंडी बीच पर हनुक्का की पहली मोमबत्ती जलाने गए थे। उन्होंने कहाकि हमारा दिल उनके साथ है। इजरायली राष्ट्रपति ने कहाकि इस क्षण पूरे इजरायल देश की धड़कन रुक सी गई है। हम घायल हुए लोगों के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और जिनकी जान गई, उनके लिए भी।

गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बॉन्डी बीच पर रविवार को यहूदी समुदाय के उत्सव के दौरान दो बंदूकधारियों की अंधाधुंध गोलीबारी में 11 लोगों की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया जबकि एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया।

राज्य प्रमुख क्रिस मिन्स ने कहाकि इस हमले का निशाना सिडनी का यहूदी समुदाय था। यहूदी त्योहार हनुक्का की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए सैकड़ों लोग बॉन्डी बीच पर ‘चानुका बाय द सी’ नामक कार्यक्रम के लिए एकत्र हुए थे।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।