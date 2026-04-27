Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

EU के कदम से बौखलाया चीन, रूसी प्रतिबंधों में चीनी कंपनियां शामिल होते ही दी चेतावनी, जानें क्या कहा

Apr 27, 2026 02:54 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share

रूस पर लगाए गए नए प्रतिबंध पैकेज में चीनी कंपनियों को शामिल किए जाने के बाद चीन ने यूरोपीय संघ को कड़ी चेतावनी दी है। चीन ने कहा है कि वह इस कदम के खिलाफ आवश्यक उपाय करेगा और इसके सभी परिणाम यूरोपीय संघ को भुगतने पड़ेंगे।

EU के कदम से बौखलाया चीन, रूसी प्रतिबंधों में चीनी कंपनियां शामिल होते ही दी चेतावनी, जानें क्या कहा

रूस पर लगाए गए नए प्रतिबंध पैकेज में चीनी कंपनियों को शामिल किए जाने के बाद चीन ने यूरोपीय संघ को कड़ी चेतावनी दी है। चीन ने कहा है कि वह इस कदम के खिलाफ आवश्यक उपाय करेगा और इसके सभी परिणाम यूरोपीय संघ को भुगतने पड़ेंगे। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि यूरोपीय संघ का यह फैसला दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति के बिल्कुल विपरीत है। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि ये प्रतिबंध चीन-यूरोपीय संघ संबंधों की नींव रखने वाली राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को कमजोर करते हैं।

मंत्रालय ने बताया कि चीन के बार-बार विरोध और आपत्ति के बावजूद यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ 20वें दौर के प्रतिबंधों में चीनी कंपनियों को भी शामिल कर लिया। चीन इस कदम से बेहद असंतुष्ट है और इसका कड़ा विरोध करता है। बता दें कि कुछ दिन पहले यूरोपीय संघ ने रूस संबंधी अपने 20वें प्रतिबंध पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें कई चीनी कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये प्रतिबंध संवेदनशील उच्च-तकनीकी उपकरणों के तीसरे देशों के आपूर्तिकर्ताओं को निशाना बनाते हैं। ब्रुसेल्स ने कई चीन स्थित फर्मों पर रूस के सैन्य-औद्योगिक क्षेत्र को दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं मुहैया कराने का आरोप लगाया है।

अमेरिका ने भी चीन पर सख्ती की

इसी बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने चीन की एक प्रमुख तेल रिफाइनरी और ईरानी तेल के परिवहन में शामिल लगभग 40 नौवहन कंपनियों तथा टैंकरों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये प्रतिबंध अमेरिका द्वारा फारस की खाड़ी के होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी प्रभावी किए जाने के कुछ दिनों बाद लगाए गए हैं, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि ये कार्रवाई ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच प्रस्तावित मुलाकात से महज कुछ सप्ताह पहले हुई है।

ये भी पढ़ें:परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमानवाहक पोत बना रहा चीन, दुनिया की टिकीं नजरें

शुक्रवार को लगाए गए प्रतिबंधों में चीन की हेंगली पेट्रोकेमिकल कंपनी (दलियान बंदरगाह) भी शामिल है, जिसकी प्रतिदिन करीब 4 लाख बैरल कच्चे तेल की रिफाइनिंग क्षमता है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय का आरोप है कि हेंगली को 2023 से ईरान से कच्चा तेल मिल रहा है, जिससे ईरानी सेना को करोड़ों डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने शुक्रवार को कहा कि हमारी एजेंसी ईरान द्वारा अपने तेल को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाजों, बिचौलियों और खरीदारों के नेटवर्क को नियंत्रित करना जारी रखेगी। इस फैसले के बाद एक बार फिर दोनों देश आमने सामने आ गए हैं, ऐसे में देखना होगा कि इस पर चीन किस तरह पलटवार करता है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

International News China China News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।