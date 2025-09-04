नेपाल जाने से पहले मोबाइल में डाउनलोड करना होगा यह ऐप, जानें कैसे करेगा काम

नेपाल के इमिग्रेशन विभाग ने मंगलवार को इस ऐप की शुरुआत की। अधिकारियों का कहना है कि इससे वीजा अनुपालन की निगरानी, आपातकालीन बचाव कार्य और पर्यटन प्रबंधन अधिक सुगम होगा।

नेपाल सरकार ने विदेशी पर्यटकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब सभी विदेशी मेहमानों को अपने-अपने मोबाइल फोन में एक सरकारी ऐप डाउनलोड करना होगा। पर्यटकों को अपनी आवाजाही नेपाल के सरकारी मोबाइल ऐप ‘NepaliPort Traveller and Foreign National Tracking Module’ के जरिए दर्ज करनी होगी।

नेपाल के इमिग्रेशन विभाग ने मंगलवार को इस ऐप की शुरुआत की। अधिकारियों का कहना है कि इससे वीजा अनुपालन की निगरानी, आपातकालीन बचाव कार्य और पर्यटन प्रबंधन अधिक सुगम होगा।

कैसे करेगा काम ऐप? नेपाल आगमन पर पर्यटक को ऐप इंस्टॉल कर पासपोर्ट और वीजा विवरण दर्ज करना होगा। होटल या टूर ऑपरेटर जैसी सेवाओं का उपयोग करने पर QR कोड स्कैन करके लोकेशन दर्ज करनी होगी। ऐप वीजा समाप्त होने से पहले ऑटोमैटिक अलर्ट भेजेगा और विस्तार प्रक्रिया की जानकारी देगा। इसके जरिए सरकार ट्रेकिंग परमिट की पुष्टि, ओवरस्टे करने वालों की पहचान और पर्यटकों की आवाजाही का हीटमैप तैयार कर सकेगी।

पहले चरण की शुरुआत 17 सितंबर से होगी। काठमांडू के पांच सितारा होटलों में ठहरने वाले सभी विदेशी मेहमानों पर अनिवार्य। दूसरे चरण की शुरुआत 17 नवंबर से होगी। नेपाल के सभी स्टार होटल, एयरलाइंस, टूर एजेंसियां और मनी चेंजर तक इसका विस्तार किया जाएगा। आगे चलकर सभी प्रकार के आवास और पर्यटन सेवाओं को जोड़ा जाएगा।

इमिग्रेशन विभाग के प्रवक्ता टिकराम धाकल ने कहा, “यह प्रणाली आपातकाल स्थिति में खोज और बचाव कार्य में मदद करेगी। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों और पर्यटन उद्योग के बीच सूचना आदान-प्रदान को प्रभावी बनाएगी।”

विभाग ने अपने बयान में कहा कि देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय गरिमा को बढ़ाने तथा पर्यटन और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी आगंतुकों की सभी गतिविधियां राज्य की निगरानी में आनी चाहिए।

आपको बता दें कि पर्यटन नेपाल की अर्थव्यवस्था का अहम स्तंभ है और करीब 10 लाख नौकरियों को सहारा देता है। देश में दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 पर्वत हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। 2024 में नेपाल ने 5.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर्वतारोहण शुल्क से अर्जित किए, जिनमें तीन-चौथाई हिस्सा एवरेस्ट से आया। उसी वर्ष 11.5 लाख विदेशी पर्यटक नेपाल आए।