Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Barabanki News Mamta Sandeep UP Crime
Barabanki News: प्रेमी से मिलने आई Mamta को कुल्हाड़ी से किसने काटा, Sandeep का खुलासा | UP Crime

Barabanki News: प्रेमी से मिलने आई Mamta को कुल्हाड़ी से किसने काटा, Sandeep का खुलासा | UP Crime

संक्षेप:

बाराबंकी में शादीशुदा प्रेमी से मिलने आई प्रेमिका की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी गई. खबर है कि, प्रेमी के परिजन ने हत्या को अंजाम दिया है. युवती की लाश प्रेमी के घर पर मिली है। लाश के पास खून से सनी कुल्हाड़ी भी मिली

Dec 16, 2025 11:13 pm ISTPrashant Ruhela लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
Prashant Ruhela

लेखक के बारे में

Prashant Ruhela
प्रशांत रूहेला पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस दौरान मैंने S1 News Channel, TV100, SMBC Insight, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ नेशन और वनइंडिया जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। खबरों की सटीकता, निष्पक्षता और गहराई मेरी पत्रकारिता की पहचान रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही शोभित यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में एमबीए किया है, जिससे आर्थिक और व्यावसायिक खबरों की बेहतर समझ विकसित हुई। डिजिटल और टीवी दोनों प्लेटफॉर्म्स पर काम करने के अनुभव ने मुझे बदलते मीडिया परिदृश्य को समझने और हर नई चुनौती को अवसर में बदलने का दृष्टिकोण दिया है। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।