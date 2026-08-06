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पैटरनिटी लीव लेने पर बैंक ने नौकरी से निकाला, कोर्ट में मुकदमे के बाद देने पड़ गए 19 करोड़ रुपये!

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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मैनेजर ने आरोप लगाया कि लीव लेने के बाद बैंक ने उन्हें निशाना बनाया और नौकरी से निकाल दिया। कंपनी ने अपने बचाव में कई दलीलें दीं लेकिन कोर्ट ने कर्मचारी के हक में फैसला सुनाया।

Bank fired employee for taking paternity leave
कोर्ट ने कर्मचारी के हक में फैसला सुनाया

दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकों में से एक गोल्डमैन सैक्स को अपने एक पूर्व कर्मचारी को भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अपने एक कंप्लायंस मैनेजर को पैटरनिटी लीव लेने की वजह से नौकरी से निकाल दिया था। इसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा। लंदन के एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल ने मामले पर सुनवाई के बाद बैंक को पूर्व मैनेजर को करीब 1.5 मिलियन पाउंड यानी लगभग 19 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

इकॉनमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जोनाथन रीव्स लंदन में गोल्डमैन सैक्स के कंप्लायंस डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। उन्होंने बैंक की नीति के तहत अपने नवजात बच्चे की देखभाल के लिए 6 महीने की पेड पैटरनिटी लीव ली थी। हालांकि छुट्टी के बाद लौटते ही कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया।

रीव्स ने लगाया बड़ा आरोप

रीव्स ने आरोप लगाया कि लीव लेने के बाद बैंक ने उन्हें निशाना बनाया और 2022 में नौकरी से निकाल दिया। रीव्स की लीगल टीम ने अदालत में तर्क दिया कि अगर किसी महिला कर्मचारी ने बच्चे की देखभाल के लिए इतनी लंबी छुट्टी ली होती, तो बैंक उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता या उसे नौकरी से नहीं निकालता।

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हालांकि बैंक ने इस दावे पर असहमति जताई। बैंक ने दावा किया कि रीव्स को उनके काम के खराब प्रदर्शन के कारण निकाला गया था, न कि छुट्टी लेने की वजह से। गोल्डमैन सैक्स ने यह भी कहा कि वह माता-पिता दोनों को 6 महीने का पेड लीव देता है और अपने सभी कर्मचारियों को इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

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कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला?

दलीलों को सुनने के बाद एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल ने मैनेजर के पक्ष में फैसला सुनाया। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि जोनाथन रीव्स को सीधे तौर पर पैटरनिटी लीव लेने की वजह से नौकरी से निकाला गया। जज ने कहा कि जिस समय कर्मचारी को अपने परिवार और नवजात बच्चे की देखभाल में ध्यान लगाना चाहिए था, उस समय बैंक के इस रवैये के कारण उसे भारी तनाव और चिंता से गुजरना पड़ा।

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ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि इस मुकदमेबाजी के कारण रीव्स के करियर पर बुरा असर पड़ा। उन्होंने 417 नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन इस कानूनी विवाद के चलते उन्हें स्थायी नौकरी मिलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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