...तो भारत से कट जाएंगे सात राज्य, बांग्लादेशी नेता ने भारत के खिलाफ उगला जहर; आम चुनाव का असर

...तो भारत से कट जाएंगे सात राज्य, बांग्लादेशी नेता ने भारत के खिलाफ उगला जहर; आम चुनाव का असर

संक्षेप:

बांग्लादेश में आम चुनाव नजदीक आते ही नेताओं ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। एनसीपी नेता ने कहा कि अगर भारत ने चुनाव में दखल दिया तो पूर्वोत्तर के राज्य अलग-थलग कर दिए जाएंगे। 

Dec 16, 2025 08:15 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और मोहम्मद यूनुस की अगुआई में नई सरकार बनने के बाद से ही नेता भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) दक्षिण के प्रमुख संयोजक हसनत अब्दुल्ला ने कहा कि अगर बांग्ल्देश को डिस्टर्ब करने को कोई कोशिश हुई तो पूरा पूर्वोत्तर भारत से अलग हो जाएगा। इन राज्यों को सेवल सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं। यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से संवेदनशील है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर में 'चिकन नेक' नामक एक छोटे से हिस्से से मुख्य भूमि से जुड़े हुए हैं।

इंकलाब मंच के नाम से आयोजित एक रैली में हसनत ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में दखल देने वाले और उस्मान हादी पर हमला करने वालों को भारत से समर्थन मिलता है। उन्होंने कहा कि सीमा पर होने वाली बांग्लादेशियों की हत्या में भी भारत का ही हाथ है। हसनत ने रैली में भारत पर कई बेबुनियाद आरोप लगाए। जाहिर सी बात है कि यह बांग्लादेश में करीब आ रहे आम चुनाव का असर है। शेख हसीना के समर्थक भी चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश में शेख हसीने का समर्थकों को विदेशी एजेंट ठहराने की पूरी कोशिश हो रही है।

हसनत ने कहा कि अगर बांग्लदेश को अस्थिर किया गया तो इसकी आग सीमा के उस पार भी लगेगी। हसनत ने कहा कि आजादी के 54 साल बाद भी बांग्लादेश पर गिद्धों की नजर रहती है और बाहर से कंट्रोल करने की कोशिश होती है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना और उनके समर्थक पैसे की कीमत पर लोगों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। जो लोग सत्ता के लिए भारत की ओर देख रहे हैं वे बांग्लादेश की आजादी को बेचने की साजिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "मैं भारत को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि आप उन ताकतों को शरण देते हैं जो बंगलादेश की संप्रभुता, क्षमता, मतदान के अधिकार और मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करतीं, तो बंगलादेश जवाबी कार्रवाई करेगा।" उन्होंने आगे कहा कि बंगलादेश को अस्थिर करने के गंभीर परिणाम होंगे जिससे पूरे क्षेत्र में अशांति फैल जाएगी। एनसीपी नेता देश में भारत-विरोधी मुखर आवाजों में से एक हैं और वे नियमित रूप से नई दिल्ली के खिलाफ तीखे बयान देते रहे हैं।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
