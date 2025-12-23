Hindustan Hindi News
Bangladeshi journalists lives are in danger being targeted by mobs Big update in Hadi case
खतरे में बांग्लादेशी पत्रकारों का जीवन, भीड़ बना रही निशाना; हादी केस में बड़ा अपडेट

संक्षेप:

बांग्लादेश के कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने सोमवार को घोषणा की कि जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या का मामला स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल में चलाया जाएगा।

Dec 23, 2025 12:59 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, ढाका
बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्रों के संपादकों ने सोमवार को कहा कि देश में मीडिया अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और अभिव्यक्ति की आजादी के बजाय अब मुख्य मुद्दा जीवित रहने का अधिकार है। ये टिप्पणियां बृहस्पतिवार रात ढाका में ‘प्रोथोम आलो’ और ‘द डेली स्टार’ अखबारों के कार्यालयों में भीड़ द्वारा तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के बाद आई हैं।

घटना के दौरान कई पत्रकार और कर्मचारी घंटों तक अंदर फंसे रहे क्योंकि पुलिस और अग्निशमन कर्मियों को शुरू में घटनास्थल पर पहुंचने से रोक दिया गया था। 'डेली स्टार' के संपादक और प्रकाशक महफूज अनम ने वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं, व्यापार जगत की हस्तियों और मीडिया संस्थानों के मालिकों की उपस्थिति में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब मुख्य मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा जीवित रहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मीडिया अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है।

अनम ने कहा कि ये हमले विशिष्ट समाचार पत्रों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं थे बल्कि पत्रकारों और कर्मचारियों को जान से मारने के उद्देश्य से किए गए थे। इस बीच, ढाका महानगर पुलिस (डीएमपी) ने देर से किये अपने हस्तक्षेप का बचाव करते हुए कहा कि तत्काल कार्रवाई से स्थिति और बिगड़ सकती थी। डीएमपी के अतिरिक्त आयुक्त नज़्रुल इस्लाम ने पत्रकारों से कहा, "हमने वहां कार्रवाई इसलिए नहीं की ताकि किसी की जान न जाए।"

शरीफ उस्मान हादी हत्या मामले में तेजी से सुनवाई की घोषणा

बांग्लादेश के कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने सोमवार को घोषणा की कि जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या का मामला स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल में चलाया जाएगा ताकि समय पर न्याय सुनिश्चित हो सके। अपने फेसबुक पोस्ट में आसिफ नजरुल ने कहा कि मुकदमा स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल एक्ट, 2002 के तहत चलाया जाएगा। इस कानून की धारा 10 के अनुसार, पुलिस की जांच रिपोर्ट जमा होने के 90 दिनों के अंदर मुकदमे की सुनवाई पूरी करनी होगी।

इस बीच, गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि जांच में अच्छी प्रगति हुई है और मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और हत्या में शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।

कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सचिवालय में हुई एक बैठक के बाद जहांगीर आलम ने बताया कि पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की संयुक्त टीमों ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में मुख्य आरोपी की पत्नी, उसके माता-पिता, साले और हत्या में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल के मालिक शामिल हैं।

मुख्य शूटर के ठिकाने के बारे में पूछे जाने पर गृह सलाहकार ने कहा- अगर हमें पता होता कि वह कहां है, तो वह पहले ही गिरफ्तार हो चुका होता। उन्होंने जांच की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए आगे की जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया।

शरीफ उस्मान हादी पर 12 दिसंबर को ढाका के बिजॉयनगर इलाके में करीबी दूरी से गोली मारी गई थी। यह हमला चुनाव आयोग द्वारा अगले राष्ट्रीय चुनाव की तारीख 12 फरवरी 2026 घोषित करने के एक दिन बाद हुआ था। उन्हें उन्नत इलाज के लिए 15 दिसंबर को सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई।

उनकी मौत के बाद पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और जिम्मेदारों को त्वरित एवं कड़ी सजा देने की मांग उठी। जुलाई विद्रोह के दौरान उभरे प्रमुख मंचों में से एक इंकलाब मंच ने चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वह अंतरिम सरकार को सत्ता से हटाने के लिए जन आंदोलन शुरू करेगा।

समूह ने पहले हादी के अंतिम नमाज-ए-जनाजा के बाद 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन दावा किया कि समयसीमा बीतने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने गृह सलाहकार या उनके विशेष सहायक की अनुपस्थिति को मामले में गंभीरता की कमी का संकेत बताया।

हादी जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता थे, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का पतन कराया। वे फरवरी 2026 के चुनाव में ढाका-8 सीट से संभावित उम्मीदवार भी थे। उनकी मौत के बाद मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने 20 दिसंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया था, जबकि ढाका के कुछ हिस्सों में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रहे।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
