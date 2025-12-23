खतरे में बांग्लादेशी पत्रकारों का जीवन, भीड़ बना रही निशाना; हादी केस में बड़ा अपडेट

संक्षेप: बांग्लादेश के कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने सोमवार को घोषणा की कि जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या का मामला स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल में चलाया जाएगा।

बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्रों के संपादकों ने सोमवार को कहा कि देश में मीडिया अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और अभिव्यक्ति की आजादी के बजाय अब मुख्य मुद्दा जीवित रहने का अधिकार है। ये टिप्पणियां बृहस्पतिवार रात ढाका में ‘प्रोथोम आलो’ और ‘द डेली स्टार’ अखबारों के कार्यालयों में भीड़ द्वारा तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के बाद आई हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना के दौरान कई पत्रकार और कर्मचारी घंटों तक अंदर फंसे रहे क्योंकि पुलिस और अग्निशमन कर्मियों को शुरू में घटनास्थल पर पहुंचने से रोक दिया गया था। 'डेली स्टार' के संपादक और प्रकाशक महफूज अनम ने वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं, व्यापार जगत की हस्तियों और मीडिया संस्थानों के मालिकों की उपस्थिति में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब मुख्य मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा जीवित रहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मीडिया अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है।

अनम ने कहा कि ये हमले विशिष्ट समाचार पत्रों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं थे बल्कि पत्रकारों और कर्मचारियों को जान से मारने के उद्देश्य से किए गए थे। इस बीच, ढाका महानगर पुलिस (डीएमपी) ने देर से किये अपने हस्तक्षेप का बचाव करते हुए कहा कि तत्काल कार्रवाई से स्थिति और बिगड़ सकती थी। डीएमपी के अतिरिक्त आयुक्त नज़्रुल इस्लाम ने पत्रकारों से कहा, "हमने वहां कार्रवाई इसलिए नहीं की ताकि किसी की जान न जाए।"

शरीफ उस्मान हादी हत्या मामले में तेजी से सुनवाई की घोषणा बांग्लादेश के कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने सोमवार को घोषणा की कि जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या का मामला स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल में चलाया जाएगा ताकि समय पर न्याय सुनिश्चित हो सके। अपने फेसबुक पोस्ट में आसिफ नजरुल ने कहा कि मुकदमा स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल एक्ट, 2002 के तहत चलाया जाएगा। इस कानून की धारा 10 के अनुसार, पुलिस की जांच रिपोर्ट जमा होने के 90 दिनों के अंदर मुकदमे की सुनवाई पूरी करनी होगी।

इस बीच, गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि जांच में अच्छी प्रगति हुई है और मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और हत्या में शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।

कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सचिवालय में हुई एक बैठक के बाद जहांगीर आलम ने बताया कि पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की संयुक्त टीमों ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में मुख्य आरोपी की पत्नी, उसके माता-पिता, साले और हत्या में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल के मालिक शामिल हैं।

मुख्य शूटर के ठिकाने के बारे में पूछे जाने पर गृह सलाहकार ने कहा- अगर हमें पता होता कि वह कहां है, तो वह पहले ही गिरफ्तार हो चुका होता। उन्होंने जांच की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए आगे की जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया।

शरीफ उस्मान हादी पर 12 दिसंबर को ढाका के बिजॉयनगर इलाके में करीबी दूरी से गोली मारी गई थी। यह हमला चुनाव आयोग द्वारा अगले राष्ट्रीय चुनाव की तारीख 12 फरवरी 2026 घोषित करने के एक दिन बाद हुआ था। उन्हें उन्नत इलाज के लिए 15 दिसंबर को सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई।

उनकी मौत के बाद पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और जिम्मेदारों को त्वरित एवं कड़ी सजा देने की मांग उठी। जुलाई विद्रोह के दौरान उभरे प्रमुख मंचों में से एक इंकलाब मंच ने चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वह अंतरिम सरकार को सत्ता से हटाने के लिए जन आंदोलन शुरू करेगा।

समूह ने पहले हादी के अंतिम नमाज-ए-जनाजा के बाद 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन दावा किया कि समयसीमा बीतने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने गृह सलाहकार या उनके विशेष सहायक की अनुपस्थिति को मामले में गंभीरता की कमी का संकेत बताया।