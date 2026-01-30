Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Bangladeshi flight lands In Pakistan Karachi for first time in 14 years
14 साल बाद कराची में उतरा बांग्लादेशी विमान, भारत रख रहा है नजर; सरकार ने क्या बताया?

14 साल बाद कराची में उतरा बांग्लादेशी विमान, भारत रख रहा है नजर; सरकार ने क्या बताया?

संक्षेप:

कराची एयरपोर्ट पर उतरने के बाद बिमान एयरलाइंस की फ्लाइट का वाटर सैल्यूट से स्वागत किया गया। वहीं पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक बयान में कहा कि यह पाकिस्तान और बांग्लादेश दोस्ती में एक नया अध्याय है।

Jan 30, 2026 08:28 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 14 साल बाद सीधी फ्लाइट्स शुरू हो गई हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से एक विमान गुरुवार को पाकिस्तान के कराची स्थित जिन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। इसके बाद अब दोनों देशों के बीच एक दशक से भी ज्यादा समय बाद हवाई संपर्क फिर से स्थापित हो गया है। वहीं सरकार ने बताया है कि भारत इस स्थिति से अवगत है और वह इस पर लगातार नजरें बनाए हुए है।

इससे पहले पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की एक फ्लाइट (बीजी-341) गुरुवार शाम ढाका से कराची पहुंची। एक बयान में कहा गया है, “यह पिछले 14 सालों में ढाका से कराची के जिन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाली पहली उड़ान है।” कराची एयरपोर्ट पर उतरते ही इस फ्लाइट का पारंपरिक वाटर सैल्यूट से स्वागत भी हुआ। PAA ने आगे कहा, "यह पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती में एक नया अध्याय है।”

सूत्रों ने बताया है कि बिमान एयरलाइंस ढाका और कराची के बीच हफ्ते में दो बार फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी। का एयरलाइंस को आगे की इजाजत देने से पहले स्थिति का जायजा लेने के लिए 30 मार्च तक का लाइसेंस दिया गया है।

भारत सरकार ने क्या बताया?

इस बीच भारत इस घटनाक्रम पर सावधानी से नजर रख रहा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। प्रश्न में पूछा गया था कि क्या सरकार को ढाका और पाकिस्तान के बीच सीधी वाणिज्यिक उड़ानें शुरू किए जाने से संबंधित हालिया रिपोर्टों और चर्चाओं की जानकारी है। इसका जवाब देते हुए सिंह ने कहा, “भारत सरकार ने बिमान बांग्लादेश द्वारा ढाका-कराची सेक्टर पर सीधी उड़ानें शुरू करने के प्रस्ताव पर संज्ञान लिया है।”

विदेश मंत्रालय (एमईए) से यह भी पूछा गया था कि क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी एयरलाइन की ओर से ऐसी भावी सीधी उड़ानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति संबंधी कोई अनुरोध, प्रस्ताव या अनौपचारिक संवाद प्राप्त हुआ है। इस पर सिंह ने बताया, “1978 में भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय वायु सेवा समझौते के प्रावधानों के अनुरूप, भारत सरकार के प्राधिकारियों ने उड़ान संबंधी अनुरोध को सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार के बाद निपटाया गया है।”

