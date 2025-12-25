Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Bangladesh Yunus suffers setback amidst violence Home Ministry special assistant Khudabaksh Chowdhury resigns
बांग्लादेश: हिंसा के बीच यूनुस को झटका, गृह मंत्रालय के विशेष सहायक खुदाबख्श चौधरी का इस्तीफा

बांग्लादेश: हिंसा के बीच यूनुस को झटका, गृह मंत्रालय के विशेष सहायक खुदाबख्श चौधरी का इस्तीफा

संक्षेप:

उनका इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब विद्रोह के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद देश में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच बुधवार को ढाका के एक चर्च के पास बम हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई।

Dec 25, 2025 08:37 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश में लगातार जारी अशांति और हिंसा के बीच अंतरिम सरकार को बड़ा झटका लगा है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के गृह मंत्रालय के विशेष सहायक खुदाबख्श चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बांग्लादेश में पूर्व पुलिस महानिदेशक (IGP) रह चुके खुदाबख्श चौधरी को 10 नवंबर 2024 को मोहम्मद यूनुस का विशेष सहायक नियुक्त किया गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उनका इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब विद्रोह के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद देश में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच बुधवार को ढाका के एक चर्च के पास बम हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना ने राजधानी में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।

उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा की नई लहर देखने को मिली। उग्र भीड़ ने देश के दो प्रमुख अखबारों डेली स्टार और प्रथम आलो के कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा, 1960 के दशक में स्थापित दो प्रमुख सांस्कृतिक संगठनों छायानट और उदिची शिल्पी गोष्ठी के दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया।

यह हिंसा ऐसे समय हो रही है, जब बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव में दो महीने से भी कम समय शेष है। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव प्रस्तावित हैं। यह चुनाव जुलाई 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद होने वाला पहला राष्ट्रीय चुनाव होगा।

खुदाबख्श चौधरी का इस्तीफा यूनुस की अंतरिम सरकार से हुआ चौथा बड़ा इस्तीफा है। इससे पहले छात्र नेता और सलाहकार नाहिद इस्लाम ने 2025 की शुरुआत में इस्तीफा दिया था। 10 दिसंबर 2025 को आसिफ महमूद शोजिब भुइयां ने स्थानीय सरकार, ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्रालय के सलाहकार पद से इस्तीफा दिया। उसी दिन महफुज आलम ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार पद से त्यागपत्र सौंपा।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।