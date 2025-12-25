बांग्लादेश: हिंसा के बीच यूनुस को झटका, गृह मंत्रालय के विशेष सहायक खुदाबख्श चौधरी का इस्तीफा
उनका इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब विद्रोह के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद देश में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच बुधवार को ढाका के एक चर्च के पास बम हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई।
बांग्लादेश में लगातार जारी अशांति और हिंसा के बीच अंतरिम सरकार को बड़ा झटका लगा है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के गृह मंत्रालय के विशेष सहायक खुदाबख्श चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बांग्लादेश में पूर्व पुलिस महानिदेशक (IGP) रह चुके खुदाबख्श चौधरी को 10 नवंबर 2024 को मोहम्मद यूनुस का विशेष सहायक नियुक्त किया गया था।
उनका इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब विद्रोह के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद देश में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच बुधवार को ढाका के एक चर्च के पास बम हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना ने राजधानी में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।
उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा की नई लहर देखने को मिली। उग्र भीड़ ने देश के दो प्रमुख अखबारों डेली स्टार और प्रथम आलो के कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा, 1960 के दशक में स्थापित दो प्रमुख सांस्कृतिक संगठनों छायानट और उदिची शिल्पी गोष्ठी के दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया।
यह हिंसा ऐसे समय हो रही है, जब बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव में दो महीने से भी कम समय शेष है। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव प्रस्तावित हैं। यह चुनाव जुलाई 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद होने वाला पहला राष्ट्रीय चुनाव होगा।
खुदाबख्श चौधरी का इस्तीफा यूनुस की अंतरिम सरकार से हुआ चौथा बड़ा इस्तीफा है। इससे पहले छात्र नेता और सलाहकार नाहिद इस्लाम ने 2025 की शुरुआत में इस्तीफा दिया था। 10 दिसंबर 2025 को आसिफ महमूद शोजिब भुइयां ने स्थानीय सरकार, ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्रालय के सलाहकार पद से इस्तीफा दिया। उसी दिन महफुज आलम ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार पद से त्यागपत्र सौंपा।
