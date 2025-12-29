बांग्लादेश में चुनाव से पहले वर्कर्स पार्टी ने किया बहिष्कार का ऐलान, यूनुस सरकार की पोल खुली

संक्षेप: बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव होने हैं। उसी दिन एक जनमत संग्रह भी होगा। चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर 2025 है।

बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव होने हैं। उसी दिन एक जनमत संग्रह भी होगा। चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर 2025 है। नामांकन पत्रों की जांच 30 दिसंबर से शुरू होगी, जो जनवरी तक चलेगी। इस बीच, बांग्लादेश वर्कर्स पार्टी ने बिगड़ती कानून-व्यवस्था, राजनीतिक दबाव और निष्पक्ष चुनाव के अभाव का हवाला देते हुए देश के आगामी 13वें राष्ट्रीय चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह निर्णय पार्टी की केंद्रीय समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद लिया गया और एक आधिकारिक बयान के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई। पार्टी ने कहा कि उसने पहले ही चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी, क्योंकि उसे भयमुक्त वातावरण, सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर तथा मतदाताओं, उम्मीदवारों और अन्य हितधारकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की उम्मीद थी। डेली स्टार के अनुसार, वर्कर्स पार्टी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के राष्ट्र के नाम संबोधन ने शुरू में विश्वसनीय चुनावी प्रक्रिया की उम्मीदें जगाई थीं, लेकिन बाद में जमीनी स्तर पर हुई घटनाओं ने धीरे-धीरे चुनाव पर अनिश्चितता का माहौल बना दिया है।

कानून-व्यवस्था की स्थिति में काफी गिरावट इस दौरान पार्टी ने चुनाव आयोग पर राजनीतिक दबाव में निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया। पार्टी ने दावा किया कि एक पंजीकृत राजनीतिक दल होने के बावजूद चुनाव तैयारियों के दौरान न तो उसे संवाद के लिए आमंत्रित किया गया और न ही औपचारिक रूप से परामर्श किया गया। पार्टी ने आगे कहा कि उसने एक वरिष्ठ सचिव के माध्यम से आयोग को 10 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। पार्टी ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद से कानून-व्यवस्था की स्थिति में काफी गिरावट आई है।

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी ने राजनीतिक हत्याओं, अल्पसंख्यक समुदायों में बढ़ती असुरक्षा, चुनाव उम्मीदवारों पर हमलों, दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों के कार्यालयों में आगजनी, सांस्कृतिक संस्थान पर हमलों और उदिची के कार्यालय को जलाए जाने की घटनाओं का हवाला दिया। बयान के अनुसार, 5 अगस्त 2024 से अब तक बरामद न हुए लूटे गए और अवैध हथियार गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। पार्टी ने चेतावनी दी है कि इन हथियारों का इस्तेमाल चुनाव संबंधी हिंसा में किया जा सकता है। बयान में कहा गया है कि इस स्थिति ने मतदाताओं और उम्मीदवारों दोनों के बीच व्यापक भय पैदा कर दिया है।