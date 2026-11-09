'भगोड़े आतंकवादी' को पासपोर्ट नहीं देंगे, शेख हसीना की वापसी पर बांग्लादेश का दो टूक जवाब

इससे पहले बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने शेख हसीना को नया पासपोर्ट या कोई भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी किए जाने की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया।

बांग्लादेश सरकार ने भारत से शेख हसीना को सौंपने की औपचारिक मांग की है।

बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत से स्वदेश लौटने की खबरों पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोमवार (9 नवंबर 2026) को तीखी प्रतिक्रिया दी है। सरकार के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि शेख हसीना का बांग्लादेश वापस आने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है और उनकी हालिया गतिविधियां केवल 'राजनीतिक पैंतरेबाजी' हैं।

यह बयान उन खबरों के बाद आया है जिनमें दावा किया गया था कि अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद भारत में शरण लेने वाली शेख हसीना ने बांग्लादेश लौटने की कानूनी प्रक्रियाओं के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने का आवेदन किया है।

'कानूनी कदम उठाने के बजाय सिर्फ बयानबाजी' 'द डेली स्टार' अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने ढाका स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से कहा, "अलग-अलग मीडिया आउटलेट्स में शेख हसीना की जिन गतिविधियों की रिपोर्ट सामने आ रही है, वे महज राजनीतिक स्टंट हैं। बांग्लादेश वापस आने के लिए उन्हें जो कानूनी कदम उठाने चाहिए, वे वैसा कुछ भी नहीं कर रही हैं। फिलहाल हमारा आधिकारिक रुख यही है कि वे वापस नहीं आएंगी और यह सब सिर्फ सियासी नौटंकी है।"

हाल ही में हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की मंशा जताई थी, जबकि वहां के विशेष न्यायाधिकरण (ICT) द्वारा 2024 के हिंसक प्रदर्शनों के दौरान 'मानवता के खिलाफ अपराधों' के लिए उन्हें अनुपस्थिति में मृत्युदंड की सजा सुनाई जा चुकी है। हसीना ने इन सभी आरोपों और मुकदमों की निष्पक्षता को खारिज किया है।

शेख हसीना को किसने बताया 'भगोड़ी आतंकवादी और तानाशाह' इससे पहले बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने शेख हसीना को नया पासपोर्ट या कोई भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी किए जाने की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया।

हुमायूं कबीर ने शेख हसीना को "भगोड़ी आतंकवादी" और "तानाशाह" करार देते हुए कहा कि कोई भी सरकारी संस्था उन्हें बांग्लादेशी नागरिकता या यात्रा दस्तावेज जारी नहीं करेगी।

बांग्लादेश सरकार ने भारत से शेख हसीना को सौंपने की औपचारिक मांग की है।

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्वीकार किया है कि उसे बांग्लादेश की ओर से प्रत्यर्पण के अनुरोध प्राप्त हुए हैं, लेकिन भारत स्थापित विधिक और राजनयिक प्रक्रियाओं के तहत इस मामले का निष्पक्ष अध्ययन कर रहा है।