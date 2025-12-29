Hindustan Hindi News
कमरे में कपड़े ठूंसकर लगा दी आग; बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने एक और हिंदू का घर जला दिया

संक्षेप:

कट्टरपंथियों ने कथित तौर पर एक कमरे में कपड़ा डालकर आग लगा दी, जिससे आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मकान पलाश कांति साहा, शिव साहा, दीपक साहा, श्यामलेंदु साहा और अशोक साहा का था। 

Dec 29, 2025 04:07 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसी बीच पीरोजपुर जिले के डुमरिया गांव में कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवारों के घरों में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि यह घटना 27 दिसंबर को हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमलावरों ने पलाश कांति साहा को घर के अंदर बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश की। इससे एक दिन पहले पश्चिम डुमरियातला गांव में भी दो परिवारों के पांच घर जला दिए गए थे।

कमरे में कपड़े डालकर लगा दी आग

न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, कट्टरपंथियों ने कथित तौर पर एक कमरे में कपड़ा डालकर आग लगा दी, जिससे आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मकान पलाश कांति साहा, शिव साहा, दीपक साहा, श्यामलेंदु साहा और अशोक साहा का था। इस घटना में घर का सारा सामान, जिसमें फर्नीचर, नकदी, जमीन के दस्तावेज, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अन्य महत्वपूर्ण कागजात जलकर राख हो गए।

यूनुस सिर्फ बांसुरी बजा रहा है?

इस घटना के बाद बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पीरोजपुर के दुमरितोला गांव में साहा परिवार के घर के पांच कमरे हिंदू-विरोधी जिहादियों ने जला दिए। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने तड़के सुबह आग लगाई, जब सभी सो रहे थे। उन्होंने आगे लिखा कि चट्टोग्राम के रावजान में भी जिहादियों ने भोर में इसी तरह हिंदू घरों में आग लगाई थी। क्या देश के बाकी सभी हिंदू घरों को भी इसी तरह जला दिया जाएगा? वे हिंदुओं को जिंदा जलाना चाहते हैं; इसलिए वे सोते समय आग लगाते हैं। क्या यूनुस सिर्फ बांसुरी बजा रहा है?

बता दें कि पिछले सप्ताह दक्षिणपूर्वी बंदरगाह शहर चट्टोग्राम के पास एक हिंदू परिवार के घर में अज्ञात हमलावरों ने आग लगा दी। परिवार के सदस्यों ने बताया कि वे तड़के आग की गर्मी से जागे, लेकिन दरवाजे बाहर से बंद होने के कारण वे शुरू में अंदर फंस गए थे। दोनों परिवारों के सभी आठ सदस्य टीन की चादरें और बांस की बाड़ काटकर भागने में सफल रहे, लेकिन उनका सारा सामान जलकर राख हो गया और उनके पालतू जानवर मारे गए।

बांग्लादेश में उथल-पुथल जारी

गौरतलब है कि भारत के प्रमुख आलोचक छात्र नेता उस्मान हादी को 12 दिसंबर को अज्ञात बंदूकधारियों ने सिर में गोली मार दी थी, जिसके बाद बांग्लादेश में राष्ट्रव्यापी अशांति फैल गई। उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए। इस दौरान द डेली स्टार और प्रोथोम आलो जैसे मीडिया संस्थानों में तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, मयमनसिंह में ईशनिंदा के आरोपों को लेकर एक भीड़ ने युवा हिंदू मजदूर दीपू चंद्र दास की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी और उसके शव को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हुए और यूनुस सरकार की आलोचना हुई।

