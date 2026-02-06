चुनाव से ठीक पहले यूनुस की अमेरिका से 'सीक्रेट डील'! भारत की जीत से घबराया बांग्लादेश
बांग्लादेश में 12 फरवरी के चुनावों से ठीक पहले अमेरिका के साथ एक गोपनीय व्यापार समझौते (NDA) पर हस्ताक्षर होंगे। जानिए टैरिफ में कटौती, अमेरिकी सैन्य उपकरणों की एंट्री और इस डील की गुप्त शर्तों से जुड़ी पूरी खबर।
बांग्लादेश में आम चुनाव से महज कुछ दिन पहले देश का ध्यान राजनीति के बजाय एक अहम अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते पर केंद्रित हो गया है। रिपोर्टों के अनुसार, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चुनाव से मात्र तीन दिन पहले, यानी 9 फरवरी को इस व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। यहां एक रोचक बात ये भी है कि इस डील के पीछे भारत को बड़ी वजह माना जा रहा है। दरअसल भारत ने अमेरिका के साथ बड़ी ट्रेड डील की है जिस पर जल्द समझौता हो सकता है। इस डील को भारत की जीत माना जा रहा है।
बांग्लादेश के वाणिज्य सचिव महबूबुर रहमान ने कथित तौर पर इस तारीख की पुष्टि की है। यह चुनाव शेख हसीना के अगस्त 2024 में पद छोड़ने और भारत में निर्वासन के बाद पहले चुनाव हैं। हालांकि, इस समझौते को लेकर सबसे बड़ा सवाल इसकी गोपनीयता को लेकर खड़ा हुआ है। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रथम आलो के मुताबिक, समझौते की शर्तों को सार्वजनिक नहीं किया गया है और इन शर्तों को गोपनीय रखने के लिए बांग्लादेश और अमेरिका के बीच एक नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट (NDA) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
इस व्यापार समझौते का समय इसलिए भी विवादों में है क्योंकि यह उस वक्त किया जा रहा है, जब बांग्लादेश एक अंतरिम सरकार के अधीन है। मौजूदा मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार का कार्यकाल समझौते के कुछ ही दिनों बाद समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इस समझौते के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आने वाली सरकार पर होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह का दीर्घकालिक असर वाला समझौता करना लोकतांत्रिक और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टि से सवाल खड़े करता है।
भारत-अमेरिका समझौते के बाद बढ़ी हलचल
इस समझौते का समय इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह भारत और अमेरिका के बीच हुए हालिया व्यापार समझौते के ठीक एक हफ्ते बाद सामने आ रहा है। भारत-अमेरिका समझौते के तहत भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया था।
वर्तमान में अमेरिका बांग्लादेश से आने वाले उत्पादों पर 20 फीसदी टैरिफ लगाता है। इससे पहले, अप्रैल 2025 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 37 फीसदी तक के भारी टैरिफ की घोषणा की थी, जिसे अगस्त में घोषित नए पारस्परिक टैरिफ ढांचे के तहत घटाया गया। यूनुस सरकार कथित तौर पर इन टैरिफ को और घटाकर 15 फीसदी कराने की कोशिश कर रही है।
कपड़ा उद्योग में चिंता
बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कपड़ा उद्योग में इस गुप्त समझौते को लेकर खासा तनाव है। वर्ष 2023 में बांग्लादेश के गारमेंट निर्यात का मूल्य करीब 38 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया था। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BGMEA) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इनामुल हक खान ने प्रथम आलो से कहा- मुझे हैरानी हुई कि चुनाव से सिर्फ तीन दिन पहले इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। इतने बड़े प्रभाव वाले फैसले चुनाव के बाद होने चाहिए थे। घरेलू व्यापारियों का भी मानना है कि अगर समझौते की शर्तें और अलग-अलग सेक्टरों पर पड़ने वाले प्रभाव स्पष्ट होते, तो इसे चुनाव के बाद किया जाना ज्यादा उचित होता।
NDA और व्यापार घाटा
रिपोर्ट के मुताबिक, टैरिफ वार्ता और इस व्यापार समझौते के विवरण को गोपनीय रखने के लिए NDA पर जून 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके कुछ महीनों बाद ही अमेरिका ने बांग्लादेश पर लगाए गए टैरिफ घटाकर 20 फीसदी कर दिए। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच व्यापार में बड़ा असंतुलन भी है। अखबार के अनुसार, बांग्लादेश अमेरिका से करीब 2 अरब डॉलर का आयात करता है, जबकि अमेरिका को करीब 6 अरब डॉलर का निर्यात करता है। अमेरिका इस अंतर को कम करना चाहता है।
अमेरिकी मांगें क्या हैं?
रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अमेरिका बांग्लादेश में अपने उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना चाहता है। इसमें गेहूं, सोयाबीन तेल, मक्का और कपास जैसे कृषि उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा, वॉशिंगटन चाहता है कि बांग्लादेश अमेरिका से अधिक सैन्य उपकरण खरीदे और चीन पर अपनी निर्भरता कम करे। अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए भी बांग्लादेशी बाजार में बिना अतिरिक्त निरीक्षण के आसान प्रवेश की मांग की जा रही है।
ऐतिहासिक चुनावी पृष्ठभूमि
12 फरवरी को होने वाले चुनाव बांग्लादेश में बेहद अहम माने जा रहे हैं। ये चुनाव अगस्त 2024 में हुए बड़े छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से बेदखल हुई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बाद पहली बार हो रहे हैं। शेख हसीना फिलहाल भारत में निर्वासन में रह रही हैं। ऐसे में, चुनाव से ठीक पहले इस गुप्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर बांग्लादेश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति तीनों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।