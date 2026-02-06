चुनाव से ठीक पहले यूनुस की अमेरिका से 'सीक्रेट डील'! भारत की जीत से घबराया बांग्लादेश

संक्षेप: बांग्लादेश में 12 फरवरी के चुनावों से ठीक पहले अमेरिका के साथ एक गोपनीय व्यापार समझौते (NDA) पर हस्ताक्षर होंगे। जानिए टैरिफ में कटौती, अमेरिकी सैन्य उपकरणों की एंट्री और इस डील की गुप्त शर्तों से जुड़ी पूरी खबर।

बांग्लादेश में आम चुनाव से महज कुछ दिन पहले देश का ध्यान राजनीति के बजाय एक अहम अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते पर केंद्रित हो गया है। रिपोर्टों के अनुसार, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चुनाव से मात्र तीन दिन पहले, यानी 9 फरवरी को इस व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। यहां एक रोचक बात ये भी है कि इस डील के पीछे भारत को बड़ी वजह माना जा रहा है। दरअसल भारत ने अमेरिका के साथ बड़ी ट्रेड डील की है जिस पर जल्द समझौता हो सकता है। इस डील को भारत की जीत माना जा रहा है।

बांग्लादेश के वाणिज्य सचिव महबूबुर रहमान ने कथित तौर पर इस तारीख की पुष्टि की है। यह चुनाव शेख हसीना के अगस्त 2024 में पद छोड़ने और भारत में निर्वासन के बाद पहले चुनाव हैं। हालांकि, इस समझौते को लेकर सबसे बड़ा सवाल इसकी गोपनीयता को लेकर खड़ा हुआ है। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रथम आलो के मुताबिक, समझौते की शर्तों को सार्वजनिक नहीं किया गया है और इन शर्तों को गोपनीय रखने के लिए बांग्लादेश और अमेरिका के बीच एक नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट (NDA) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इस व्यापार समझौते का समय इसलिए भी विवादों में है क्योंकि यह उस वक्त किया जा रहा है, जब बांग्लादेश एक अंतरिम सरकार के अधीन है। मौजूदा मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार का कार्यकाल समझौते के कुछ ही दिनों बाद समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इस समझौते के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आने वाली सरकार पर होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह का दीर्घकालिक असर वाला समझौता करना लोकतांत्रिक और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टि से सवाल खड़े करता है।

भारत-अमेरिका समझौते के बाद बढ़ी हलचल इस समझौते का समय इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह भारत और अमेरिका के बीच हुए हालिया व्यापार समझौते के ठीक एक हफ्ते बाद सामने आ रहा है। भारत-अमेरिका समझौते के तहत भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया था।

वर्तमान में अमेरिका बांग्लादेश से आने वाले उत्पादों पर 20 फीसदी टैरिफ लगाता है। इससे पहले, अप्रैल 2025 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 37 फीसदी तक के भारी टैरिफ की घोषणा की थी, जिसे अगस्त में घोषित नए पारस्परिक टैरिफ ढांचे के तहत घटाया गया। यूनुस सरकार कथित तौर पर इन टैरिफ को और घटाकर 15 फीसदी कराने की कोशिश कर रही है।

कपड़ा उद्योग में चिंता बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कपड़ा उद्योग में इस गुप्त समझौते को लेकर खासा तनाव है। वर्ष 2023 में बांग्लादेश के गारमेंट निर्यात का मूल्य करीब 38 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया था। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BGMEA) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इनामुल हक खान ने प्रथम आलो से कहा- मुझे हैरानी हुई कि चुनाव से सिर्फ तीन दिन पहले इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। इतने बड़े प्रभाव वाले फैसले चुनाव के बाद होने चाहिए थे। घरेलू व्यापारियों का भी मानना है कि अगर समझौते की शर्तें और अलग-अलग सेक्टरों पर पड़ने वाले प्रभाव स्पष्ट होते, तो इसे चुनाव के बाद किया जाना ज्यादा उचित होता।

NDA और व्यापार घाटा रिपोर्ट के मुताबिक, टैरिफ वार्ता और इस व्यापार समझौते के विवरण को गोपनीय रखने के लिए NDA पर जून 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके कुछ महीनों बाद ही अमेरिका ने बांग्लादेश पर लगाए गए टैरिफ घटाकर 20 फीसदी कर दिए। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच व्यापार में बड़ा असंतुलन भी है। अखबार के अनुसार, बांग्लादेश अमेरिका से करीब 2 अरब डॉलर का आयात करता है, जबकि अमेरिका को करीब 6 अरब डॉलर का निर्यात करता है। अमेरिका इस अंतर को कम करना चाहता है।

अमेरिकी मांगें क्या हैं? रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अमेरिका बांग्लादेश में अपने उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना चाहता है। इसमें गेहूं, सोयाबीन तेल, मक्का और कपास जैसे कृषि उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा, वॉशिंगटन चाहता है कि बांग्लादेश अमेरिका से अधिक सैन्य उपकरण खरीदे और चीन पर अपनी निर्भरता कम करे। अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए भी बांग्लादेशी बाजार में बिना अतिरिक्त निरीक्षण के आसान प्रवेश की मांग की जा रही है।