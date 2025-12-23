बांग्लादेश की यूनुस सरकार गिराने की तैयारी! उस्मान हादी के संगठन ने दे दी बड़ी चेतावनी

संक्षेप: बांग्लादेश के दक्षिण-पश्चिमी शहर खुलना में सोमवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले हिंसक आंदोलन के दूसरे नेता मोतालेब सिकदर के सिर में गोली मार दी। यह हमला प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के कुछ दिनों बाद हुआ।

मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर भी खतरा मंडरा रहा है। खबर है कि इस सरकार को स्थापित करने में मदद करने वाला इंकलाब मंच इसे हटाने के लिए आंदोलन शुरू कर सकता है। हालांकि, अभी अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। संगठन के प्रवक्ता उस्मान हादी की मौत के बाद हत्यारे को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। इंकलाब मंच ने फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू करने की बात कही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह चेतावनी रविवार को दी गए गे 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद आई है। उस अल्टीमेटम के बाद भी पुलिस की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी। इंकलाब मंच के पदाधिकारी अब्दुल्ला अल जाबर ने कहा, 'आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर गृह सलाहकार या संबंधित अधिकारियों की तरफ से कोई प्रत्यक्ष कदम लिए बगैर डेडलाइन गुजर गई।'

उन्होंने सोमवार को 3 बजे से ढाका में विरोध प्रदर्शन शुरू करने की बात कही थी। साथ ही कहा था कि उस दौरान तय किया जाएगा कि यूनुस प्रशासन का समर्थन करना है या 'उसे हटाने के लिए आंदोलन की शुरुआत करना है।' उन्होंने आरोप लगाए कि हाल ही में मंत्रालय की ब्रीफिंग से गृह सलाहकार और उनके विशेष सचिव की गैरमौजूदगी इस घटना को कम दिखाने की कोशिश की थी।

एनसीपी (नेशनल सिटिजन पार्टी) की संयुक्त प्रधान समन्वयक महमूदा मितु ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, 'एनसीपी के खुलना डिवीजन के प्रमुख और पार्टी के कार्यकर्ता मोर्चे के केंद्रीय समन्वयक मोहम्मद मोतालेब सिकदर को कुछ मिनट पहले गोली मार दी गई।' मितु पेशे से चिकित्सक हैं। उन्होंने बताया कि सिकदर को गंभीर हालत में खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया।