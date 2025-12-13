बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट 2.0; सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के आदेश, क्या है मकसद

संक्षेप: गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी ने बताया, 'सरकार सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध हथियारों के बढ़ते खतरे से निपटने में मदद करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है।'

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शनिवार को देशभर में कड़े सुरक्षा इंतजामों का आदेश दिया। यह कदम एक दक्षिणपंथी सांस्कृतिक संगठन के युवा नेता पर हमले के बाद देश में भड़के अशांति के मद्देनज़र उठाया गया। यह घोषणा शुक्रवार को इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी पर तीन हमलावरों की ओर से की गई गोलीबारी के बाद हुई, जब वह मध्य ढाका के बिजयनगर इलाके में अपना चुनाव प्रचार शुरू कर रहे थे। वह 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार हैं। डॉक्टरों के अनुसार, हादी की हालत बेहद गंभीर है। गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी ने बताया, 'सरकार सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध हथियारों के बढ़ते खतरे से निपटने में मदद करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है।'

अंतरिम सरकार ने इस साल फरवरी में पहली बार ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया था, जब राजधानी के उत्तरी उपनगर में एक पूर्व मंत्री के निजी आवास पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन हुए थे। इस कार्रवाई में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अब भंग हो चुकी अवामी लीग के कथित गुर्गों और समर्थकों को निशाना बनाया गया था। सलाहकार चौधरी ने हादी को गोली मारने वाले संदिग्धों में से एक की गिरफ्तारी की जानकारी देने वाले को 50 लाख टका (40,985.81 अमेरिकी डॉलर) के इनाम की घोषणा की। वहीं, पुलिस ने उसकी तस्वीर जारी कर उसकी पहचान फैसल करीम मसूद के रूप में की।

संदिग्धों की तलाश के आदेश शरीफ उस्मान हादी के सहयोगियों के हवाले से अखबारों में छपी खबरों में कहा गया है कि हमलावर उनसे परिचित थे। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद शुक्रवार सुबह से ही उनके साथ थे। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने संदिग्धों की तलाश के आदेश दिए और हादी के परिवार से मुलाकात कर उनके इलाज में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। यूनुस ने कहा, 'पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। हर कोई यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल मिले।'