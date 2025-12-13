Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Bangladesh to launches Operation Devil Hunt orders to tighten security what is the purpose
बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट 2.0; सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के आदेश, क्या है मकसद

बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट 2.0; सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के आदेश, क्या है मकसद

संक्षेप:

गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी ने बताया, 'सरकार सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध हथियारों के बढ़ते खतरे से निपटने में मदद करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है।'

Dec 13, 2025 11:49 pm ISTNiteesh Kumar भाषा
share

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शनिवार को देशभर में कड़े सुरक्षा इंतजामों का आदेश दिया। यह कदम एक दक्षिणपंथी सांस्कृतिक संगठन के युवा नेता पर हमले के बाद देश में भड़के अशांति के मद्देनज़र उठाया गया। यह घोषणा शुक्रवार को इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी पर तीन हमलावरों की ओर से की गई गोलीबारी के बाद हुई, जब वह मध्य ढाका के बिजयनगर इलाके में अपना चुनाव प्रचार शुरू कर रहे थे। वह 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार हैं। डॉक्टरों के अनुसार, हादी की हालत बेहद गंभीर है। गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी ने बताया, 'सरकार सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध हथियारों के बढ़ते खतरे से निपटने में मदद करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है।'

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
read moreये भी पढ़ें:
खामोशी से खाली हो रहा जापान, एक साल के अंदर जनसंख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज

अंतरिम सरकार ने इस साल फरवरी में पहली बार ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया था, जब राजधानी के उत्तरी उपनगर में एक पूर्व मंत्री के निजी आवास पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन हुए थे। इस कार्रवाई में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अब भंग हो चुकी अवामी लीग के कथित गुर्गों और समर्थकों को निशाना बनाया गया था। सलाहकार चौधरी ने हादी को गोली मारने वाले संदिग्धों में से एक की गिरफ्तारी की जानकारी देने वाले को 50 लाख टका (40,985.81 अमेरिकी डॉलर) के इनाम की घोषणा की। वहीं, पुलिस ने उसकी तस्वीर जारी कर उसकी पहचान फैसल करीम मसूद के रूप में की।

संदिग्धों की तलाश के आदेश

शरीफ उस्मान हादी के सहयोगियों के हवाले से अखबारों में छपी खबरों में कहा गया है कि हमलावर उनसे परिचित थे। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद शुक्रवार सुबह से ही उनके साथ थे। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने संदिग्धों की तलाश के आदेश दिए और हादी के परिवार से मुलाकात कर उनके इलाज में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। यूनुस ने कहा, 'पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। हर कोई यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल मिले।'

हादी पिछले साल के छात्र-नेतृत्व वाले प्रदर्शन के एक प्रमुख नेता थे। इन प्रदर्शनों के बाद पांच अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार सत्ता से बेदखल हो गई। गंभीर रूप से बीमार पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, साथ ही जमात-ए-इस्लामी और छात्र-नेतृत्व वाली नेशनल सिटिजन पार्टी ने हादी पर हुए हमले की कड़ी आलोचना की।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।