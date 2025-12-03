बीमार खालिदा जिया से मिलने पहुंचे तीनों सेना प्रमुख, बांग्लादेश में हलचल तेज; ब्रिटेन से आ रहे डॉक्टर

संक्षेप: उनकी स्थिति बिगड़ने के बीच सोमवार को अंतरिम सरकार ने उन्हें बहुत-बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति (VVIP) घोषित कर दिया, जिसके बाद स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (SSF) की तैनाती की अनुमति दी गई।

बांग्लादेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने मंगलवार रात पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की अध्यक्ष खालिदा जिया से अस्पताल में मुलाकात की। खालिदा जिया इस समय गंभीर रूप से बीमार हैं और ढाका स्थित एवरकेयर अस्पताल में इलाज करा रही हैं। यह जानकारी सेना की मीडिया शाखा- इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टरेट (ISPR) ने बुधवार को दी।

ISPR ने एक संक्षिप्त बयान में बताया कि आर्मी चीफ जनरल वाकर-उज-जमान, नेवी चीफ एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन और एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान मंगलवार रात अस्पताल पहुंचे। समाचार पोर्टल bdnews24.com के अनुसार, उनकी गाड़ियां रात करीब 9 बजे अस्पताल के मुख्य द्वार में दाखिल होती दिखीं। तीनों प्रमुख लगभग 20 मिनट अस्पताल में रहे और 9:20 बजे के आसपास बाहर निकल गए।

जमात-ए-इस्लामी प्रमुख भी पहुंचे अस्पताल BNP मीडिया सेल के सदस्य शैरुल कबीर खान के हवाले से सरकारी समाचार एजेंसी BSS ने बताया कि सेनाध्यक्षों ने खालिदा जिया के परिवार और उनकी मेडिकल टीम से बातचीत की तथा उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ की। मंगलवार देर रात जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान भी अस्पताल पहुंचे और बीमार BNP प्रमुख का हालचाल लिया।

80 वर्षीय खालिदा जिया को 23 नवंबर को हृदय और फेफड़ों से संबंधित गंभीर संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया था। जटिलताएं बढ़ने पर उन्हें भर्ती होने के चार दिन बाद कोरोनरी केयर यूनिट (CCU) में शिफ्ट किया गया। BNP उपाध्यक्ष अहमद आजम खान के अनुसार, रविवार रात उनकी हालत और बिगड़ी और उन्हें वेंटिलेशन सपोर्ट पर रखा गया।

सुरक्षा कड़ी, ‘बहुत-बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति’ घोषित उनकी स्थिति बिगड़ने के बीच सोमवार को अंतरिम सरकार ने उन्हें बहुत-बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति (VVIP) घोषित कर दिया, जिसके बाद स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (SSF) की तैनाती की अनुमति दी गई। खालिदा जिया चौथी मंजिल के एक विशेष केबिन में ठहरी हैं, जिसके आसपास के सभी केबिन सुरक्षा कारणों से खाली करा दिए गए हैं।

खालिदा जिया के इलाज के लिए ब्रिटेन से आएगी चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम खालिदा जिया के स्वास्थ्य की गंभीर स्थिति के मद्देनजर ब्रिटेन से स्पेशल डॉक्टरों की एक टीम बांग्लादेश आएगी, ताकि निजी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज का मूल्यांकन किया जा सके। उनके निजी चिकित्सक ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एवरकेयर अस्पताल के बाहर एजेडएम जाहिद हुसैन ने पत्रकारों से कहा कि जिया के इलाज की निगरानी कर रहे अंतरराष्ट्रीय मेडिकल बोर्ड में ब्रिटेन के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

हुसैन ने कहा- ब्रिटेन के विशेषज्ञ आज (मंगलवार) उनकी जांच के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि भारत, चीन, अमेरिका, कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने भी अपनी चिकित्सा सहायता प्रदान की है। हुसैन ने कहा कि ब्रिटेन, अमेरिका और बांग्लादेश के चिकित्सकों का एक मेडिकल बोर्ड जिया के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहा है। मेडिकल बोर्ड के प्रमुख डॉ. शहाबुद्दीन तालुकदार ने स्थानीय मीडिया को बताया कि पांच-सदस्यीय चीनी टीम सोमवार को यहां पहुंची और मेडिकल बोर्ड से मुलाकात की।

हुसैन ने दोहराया कि ‘बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी’ (बीएनपी) अध्यक्ष खालिद जिया (80) को इस समय विदेश ले जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा- हमने सभी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन ध्यान रखने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मरीज की वर्तमान स्थिति क्या है और इस समय हम मेडिकल बोर्ड की सिफारिशों से इतर कुछ भी नहीं कर सकते। खालिदा जिया तीन बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं।

देशभर में दुआओं का सिलसिला BNP की विभिन्न इकाइयों तथा समर्थकों ने ढाका, राजशाही, चट्टोग्राम, बरिशाल, सिलहट और मयमनसिंह समेत देशभर में विशेष दुआएं आयोजित की हैं। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थनाएं साझा कर रहे हैं।

तारीक रहमान के लौटने की अटकलें तेज BNP स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने सोमवार देर रात पत्रकारों से कहा कि पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष और खालिदा जिया के बेटे तारीक रहमान जल्द बांग्लादेश लौटेंगे। बैठक में वर्तमान राजनीतिक स्थिति और आगामी चुनाव अभियान की रणनीतियों पर चर्चा हुई। तारीक रहमान 2008 से लंदन में आत्म-निर्वासन में रह रहे हैं। BNP नेताओं का कहना है कि वह अंतरिम सरकार द्वारा दिए गए एकमुश्त यात्रा पास का उपयोग नहीं करना चाहते और नए बांग्लादेशी पासपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

चुनावी परिदृश्य में BNP मजबूत 5 अगस्त 2024 को छात्र-नेतृत्व वाले हिंसक प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद देश के राजनीतिक परिदृश्य में BNP एक बार फिर प्रमुख ताकत के रूप में उभरी है। इसी बीच, चुनाव आयोग के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने सोमवार को कहा कि तारीक रहमान वर्तमान में बांग्लादेश के मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं, लेकिन अनुमति मिलने पर वह पंजीकरण करा सकते हैं।