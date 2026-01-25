भारतीय धागे से भर गया बाजार; टेंशन में बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, दी हड़ताल की चेतावनी

संक्षेप: बांग्लादेश में वस्त्र निर्माता और निर्यातक वर्षों से प्रतिस्पर्धी कीमतों और लगातार बेहतर गुणवत्ता के कारण भारत से आयातित सूती धागे और चीन से आयातित पॉलिएस्टर धागे पर अत्यधिक निर्भर रहे हैं। स्थानीय मिल मालिकों का कहना है कि इस निर्भरता ने घरेलू वस्त्र उद्योग को गंभीर वित्तीय संकट में धकेल दिया है।

बांग्लादेश का कपड़ा क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, फिलहाल गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। स्थानीय स्पिनिंग मिल मालिकों (बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन - BTMA) ने दावा किया है कि सस्ते भारतीय सूती धागे से घरेलू बाजार भर गया है, जिससे उनकी मिलों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने अंतरिम सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर जनवरी 2026 के अंत तक बॉन्डेड वेयरहाउस सुविधा के तहत धागे (खासकर 10-30 काउंट सूती धागे) पर शुल्क-मुक्त आयात बंद नहीं किया गया, तो एक फरवरी से देश भर की कताई इकाइयां अनिश्चितकालीन रूप से बंद हो जाएंगी।

दरअसल, यह चेतावनी अंतरिम सरकार पर बढ़ते दबाव के बीच आई है, जिसमें बॉन्डेड वेयरहाउस प्रणाली के तहत आयातित सूत पर शून्य शुल्क के लाभ को निलंबित करने की मांग की जा रही है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड को पत्र लिखकर इस सुविधा को वापस लेने की सिफारिश करने के बाद संकट और गहरा गया है। घरेलू मिल मालिकों का तर्क है कि शुल्क-मुक्त आयात ने प्रतिस्पर्धा को बाधित किया है और स्थानीय कताई इकाइयों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है।

उत्पादन 50 प्रतिशत तक कम बता दें कि बांग्लादेश में वस्त्र निर्माता और निर्यातक वर्षों से प्रतिस्पर्धी कीमतों और लगातार बेहतर गुणवत्ता के कारण भारत से आयातित सूती धागे और चीन से आयातित पॉलिएस्टर धागे पर अत्यधिक निर्भर रहे हैं। हालांकि, स्थानीय मिल मालिकों का कहना है कि इस निर्भरता ने घरेलू वस्त्र उद्योग को गंभीर वित्तीय संकट में धकेल दिया है। मौजूदा गैस संकट के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है। पिछले तीन से चार महीनों में गैस की कमी, अनियमित आपूर्ति और बढ़ती ऊर्जा कीमतों के कारण कपड़ा क्षेत्र को कथित तौर पर लगभग 2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। बार-बार अपील करने के बावजूद, मिलों को रियायती दरों पर गैस नहीं मिली है। ऊंची कीमतों और बाधित आपूर्ति के कारण कई इकाइयों में उत्पादन क्षमता लगभग 50 प्रतिशत तक कम हो गई है।

क्या कह रहा बीटीएमए? बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (BTMA) के अनुसार, सस्ते भारतीय धागे ने घरेलू बाजार को भर दिया है, जिससे 12000 करोड़ रुपये से अधिक का स्टॉक बिना बिका रह गया है। 50 से अधिक कपड़ा मिलें पहले ही बंद हो चुकी हैं, जिससे हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। वित्तीय दबाव बढ़ने के साथ-साथ मिल मालिक ऋण चुकाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। कपड़ा मिल मालिकों की प्रमुख मांगों में सूती धागे, विशेष रूप से 10 से 30 काउंट सूती धागे के लिए शुल्क-मुक्त आयात सुविधा की तत्काल वापसी, रियायती और निर्बाध गैस आपूर्ति, संकट की अवधि के दौरान वैट संग्रह में कमी, बैंक ऋण पर कम ब्याज दरें और क्षेत्र को स्थिर करने के लिए सरकार के साथ व्यापक संवाद शामिल हैं।

2025 में 70 करोड़ किलोग्राम धागा किया आयात वहीं, सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि बांग्लादेश ने 2025 में लगभग 70 करोड़ किलोग्राम धागा आयात किया, जिसके लिए उसने लगभग 2 अरब डॉलर का भुगतान किया, जिसमें से 78 प्रतिशत आयात भारत से किया गया था। इस बीच बीटीएमए ने चेतावनी दी है कि 1 फरवरी से कताई इकाइयों के बंद होने से देशभर में लगभग दस लाख श्रमिक प्रभावित हो सकते हैं और संभावित रूप से सामाजिक अशांति फैल सकती है। एसोसिएशन ने इन चिंताओं को अंतरिम सरकार से अवगत कराया है। बिगड़ते संकट के बावजूद, सरकार ने वैट में किसी प्रकार की राहत की घोषणा नहीं की है, जिससे पहले से ही बिना बिके माल और घटते उत्पादन से जूझ रही मिलों पर और दबाव बढ़ रहा है।

बांग्लादेश के कपड़ा निर्यातकों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर उत्पादित सूती धागा, विशेष रूप से 10 से 30 काउंट का सूती धागा, आयातित भारतीय धागे की तुलना में काफी महंगा है। उनका यह भी दावा है कि अंतरराष्ट्रीय परिधान ब्रांड बेहतर गुणवत्ता और स्थिरता के कारण विदेशी धागे और कपड़ों, विशेष रूप से भारत से आयातित धागे और कपड़ों को प्राथमिकता देते हैं। कपड़ा निर्यातकों ने चेतावनी दी है कि शुल्क-मुक्त सूती धागे के आयात को निलंबित करने से वैश्विक परिधान बाजार में बांग्लादेश की प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर हो जाएगी।