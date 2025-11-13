एक के बाद एक इंटरव्यू दे रहीं शेख हसीना, यूनुस को लगी मिर्ची; भारतीय राजनयिक को किया तलब
संक्षेप: भारत की ओर से इस पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, मामले से परिचित सूत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष ने यह स्पष्ट किया है कि भारत में मीडिया स्वतंत्र है और सरकार उसका नियंत्रण नहीं करती।
बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के दूसरे वरिष्ठतम राजनयिक को तलब कर भारत से कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बांग्लादेश ने ये विरोध पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इंटरव्यूज को लेकर जताया है। दरअसल हसीना ने पिछले कुछ समय में भारतीय सहित कई विदेशी मीडिया संस्थानों को भी एक के बाद इंटरव्यू दिए हैं। अब बांग्लादेश ने भारत से मांग की है कि हसीना की मीडिया तक पहुंच को तुरंत बंद किया जाए।
हसीना (78) पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए देशव्यापी हिंसक प्रदर्शनों के बाद पांच अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत चली गईं थीं। तब से उन पर कई मामले चल रहे हैं। हसीना के समर्थकों का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।
बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ ने एक उच्चस्तरीय अज्ञात राजनयिक सूत्र के हवाले से बताया कि विदेश मंत्रालय ने भारतीय उप उच्चायुक्त पवन बाधे को तलब किया और फरार प्रधानमंत्री शेख हसीना को मुख्यधारा के भारतीय मीडिया से बातचीत करने की भारत सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने पर बांग्लादेश की गंभीर चिंता से औपचारिक रूप से अवगत कराया।
समाचार एजेंसी के अनुसार, भारतीय राजनयिक से भारत को बांग्लादेश के इस अनुरोध से अवगत कराने को कहा गया है कि हसीना की मीडिया तक पहुंच तुरंत बंद की जाए। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कथित तौर पर कहा कि मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहीं हसीना को शरण देना और उन्हें बांग्लादेश में नफरत फैलाने एवं आतंकी कृत्यों की वकालत करने का मंच प्रदान करना दोनों देशों के बीच रचनात्मक द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में मददगार नहीं है।
हालांकि भारतीय अधिकारियों की ओर से इस पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, मामले से परिचित सूत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष ने यह स्पष्ट किया है कि भारत में मीडिया स्वतंत्र है और सरकार उसका नियंत्रण नहीं करती। दिलचस्प बात यह है कि हसीना ने हाल ही में ब्रिटिश और फ्रांसीसी मीडिया को भी इंटरव्यू दिए थे, लेकिन उन देशों के राजनयिकों को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने तलब नहीं किया।
इस बीच, अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस के प्रवक्ता शफीकुल आलम ने उन भारतीय पत्रकारों को 'चाटुकार पत्रकार' कहकर संबोधित किया, जिन्होंने हसीना का इंटरव्यू लिया। इस टिप्पणी ने नई दिल्ली में तीखी प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने मंगलवार को आलम की टिप्पणी को विशेष रूप से निंदनीय बताया और उनसे माफी की मांग की। क्लब ने अपने बयान में कहा कि जिम्मेदार मीडिया संस्थानों के पेशेवर पत्रकारों को ‘चाटुकार’ कहना एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।