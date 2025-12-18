बांग्लादेश ने 2 और भारतीय वीजा सेंटर बंद किए, सुरक्षा नहीं दे पा रही यूनुस सरकार; बिगड़े हालात
बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के नेतृत्व में राजनीतिक अस्थिरता जारी है। कट्टरपंथी समूहों द्वारा भारतीय उच्चायोग और सहायक उच्चायोगों के आसपास मार्च और प्रदर्शनों की घोषणाएं की गई हैं।
बांग्लादेश में जारी सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर दो और भारतीय वीजा आवेदन केंद्रों (IVAC) को बंद करना पड़ा है। ये वीजा केंद्र राजशाही और खुलना में स्थित हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार भारतीय वीजा केंद्रों को प्रयाप्त सुरक्षा नहीं दे पाई जिसके बाद उसने इन केंद्रों को बंद कराने का फैसला किया। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं और कट्टरपंथी तत्वों की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। हाल के दिनों में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की धमकियों और भारतीय मिशनों के आसपास प्रदर्शनों की खबरें सामने आई हैं।
IVAC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि IVAC राजशाही और खुलना आज (18.12.2025) बंद रहेंगे। आज के लिए बुक की गई सभी अपॉइंटमेंट्स को बाद की तारीख पर शेड्यूल किया जाएगा। इससे एक दिन पहले, 17 दिसंबर को ढाका के मुख्य IVAC केंद्र को भी दोपहर 2 बजे से बंद कर दिया गया था। इस घटनाक्रम के बीच भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर सुरक्षा चिंताओं पर कड़ा विरोध जताया था।
बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के नेतृत्व में राजनीतिक अस्थिरता जारी है। कट्टरपंथी समूहों द्वारा भारतीय उच्चायोग और सहायक उच्चायोगों के आसपास मार्च और प्रदर्शनों की घोषणाएं की गई हैं। कुछ बांग्लादेशी नेताओं के भड़काऊ बयानों, जैसे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने और अलगाववादियों को शरण देने की धमकियों ने तनाव को और बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय ने इन घटनाओं को चरमपंथी तत्वों की गतिविधियां करार देते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से राजनयिक दायित्वों के तहत भारतीय मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
हालांकि मुख्य रूप से ढाका केंद्र पर फोकस रहा है, लेकिन क्षेत्रीय केंद्रों जैसे राजशाही और खुलना में भी सतर्कता बरती जा रही है। बांग्लादेश में भारत के कुल 16 IVAC केंद्र हैं, जो सालाना लाखों वीजा आवेदनों पर काम करते हैं। इन बंदी से मेडिकल, छात्र और अन्य जरूरी वीजा आवेदकों को असुविधा हो सकती है, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।
