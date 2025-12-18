Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Bangladesh shut down two Indian Visa Application Centers in Bangladesh amid security situation
बांग्लादेश ने 2 और भारतीय वीजा सेंटर बंद किए, सुरक्षा नहीं दे पा रही यूनुस सरकार; बिगड़े हालात

बांग्लादेश ने 2 और भारतीय वीजा सेंटर बंद किए, सुरक्षा नहीं दे पा रही यूनुस सरकार; बिगड़े हालात

संक्षेप:

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के नेतृत्व में राजनीतिक अस्थिरता जारी है। कट्टरपंथी समूहों द्वारा भारतीय उच्चायोग और सहायक उच्चायोगों के आसपास मार्च और प्रदर्शनों की घोषणाएं की गई हैं।

Dec 18, 2025 12:08 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, ढाका
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश में जारी सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर दो और भारतीय वीजा आवेदन केंद्रों (IVAC) को बंद करना पड़ा है। ये वीजा केंद्र राजशाही और खुलना में स्थित हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार भारतीय वीजा केंद्रों को प्रयाप्त सुरक्षा नहीं दे पाई जिसके बाद उसने इन केंद्रों को बंद कराने का फैसला किया। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं और कट्टरपंथी तत्वों की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। हाल के दिनों में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की धमकियों और भारतीय मिशनों के आसपास प्रदर्शनों की खबरें सामने आई हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

IVAC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि IVAC राजशाही और खुलना आज (18.12.2025) बंद रहेंगे। आज के लिए बुक की गई सभी अपॉइंटमेंट्स को बाद की तारीख पर शेड्यूल किया जाएगा। इससे एक दिन पहले, 17 दिसंबर को ढाका के मुख्य IVAC केंद्र को भी दोपहर 2 बजे से बंद कर दिया गया था। इस घटनाक्रम के बीच भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर सुरक्षा चिंताओं पर कड़ा विरोध जताया था।

पूरा मामला समझिए

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के नेतृत्व में राजनीतिक अस्थिरता जारी है। कट्टरपंथी समूहों द्वारा भारतीय उच्चायोग और सहायक उच्चायोगों के आसपास मार्च और प्रदर्शनों की घोषणाएं की गई हैं। कुछ बांग्लादेशी नेताओं के भड़काऊ बयानों, जैसे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने और अलगाववादियों को शरण देने की धमकियों ने तनाव को और बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय ने इन घटनाओं को चरमपंथी तत्वों की गतिविधियां करार देते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से राजनयिक दायित्वों के तहत भारतीय मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

हालांकि मुख्य रूप से ढाका केंद्र पर फोकस रहा है, लेकिन क्षेत्रीय केंद्रों जैसे राजशाही और खुलना में भी सतर्कता बरती जा रही है। बांग्लादेश में भारत के कुल 16 IVAC केंद्र हैं, जो सालाना लाखों वीजा आवेदनों पर काम करते हैं। इन बंदी से मेडिकल, छात्र और अन्य जरूरी वीजा आवेदकों को असुविधा हो सकती है, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Bangladesh India Vs Bangladesh India News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।