भारत का आपत्तिजनक नक्शा पाकिस्तान को सौंप अब बांग्लादेश की सफाई, क्या बोला?

संक्षेप: यूनुस ने इस किताब को इससे पहले भी कई वैश्विक नेताओं को भेंट किया था। इनमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शामिल हैं।

बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने विवाद बढ़ने के बाद सोमवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर सफाई दी है, जिनमें कहा गया था कि देश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी को ऐसा नक्शा भेंट किया है, जिसमें भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्से को बांग्लादेश के हिस्से में दिखाया गया है।

सरकार ने सोमवार रात जारी बयान में इस तरह की रिपोर्ट्स को झूठा और मनगढ़ंत बताया। बयान में कहा गया है कि यूनुस ने पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ‘The Art of Triumph’ नाम की एक किताब भेंट की थी। बयान के मुताबिक यह किताब जुलाई विद्रोह के दौरान ढाका और देश के अन्य हिस्सों में छात्रों द्वारा बनाए गए रंगीन ग्राफिटी आर्ट का संग्रह है। इसमें जनता के आंदोलन, संघर्ष और छात्रों व नागरिकों के बलिदान की झलक को तस्वीरों के रूप में दर्ज किया गया है।

बयान के मुताबिक यह किताब देश के लोगों के आंदोलन और उनके बलिदान का रिकॉर्ड है। इसके कवर पर शहीद अबू सैयद की तस्वीर के पीछे लाल रंग का बांग्लादेश का नक्शा बना है। सरकार ने कहा कि क्योंकि यह आर्ट ग्राफिटी पर आधारित है, इसलिए नक्शे की रूपरेखा में मामूली अंतर दिख सकते हैं। हालांकि यूनुस सरकार ने कहा कि इसमें भारत के उत्तर-पूर्वी इलाके को शामिल करने की खबर पूरी तरह बेबुनियाद और काल्पनिक है।