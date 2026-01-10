Hindustan Hindi News
Bangladesh ready to deploy troops in Gaza after Pakistan it has made an offer to the US
पाकिस्तान के नक्शेकदम पर चल रहा बांग्लादेश, अब गाजा को लेकर कही 'मन की बात'

संक्षेप:

पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी गाजा में अपनी सेना भेजने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के 20 सूत्रीय गाजा संधि के तहत सेना तैनात करने में बांग्लादेश ने भी सहायता की पेशकश की है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे स्वीकृति दे दी है।

Jan 10, 2026 05:03 pm IST
भारत के दो प्रमुख पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश आजकल आपस में जुगलबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। गाजा में शांति के लिए तैनात की जा रही फोर्स में पहले पाकिस्तान ने शामिल होने की इच्छा जताई थी। अब उसी राह पर चलते हुए बांग्लादेश ने भी गाजा में अपने सैनिक भेजने की इच्छा व्यक्त की है।

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान ने अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों से मुलाकात के दौरान गाजा में अपनी सेना भेजने की पेशकश की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और दक्षिण एशिया एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिकी विशेष दूत भी उपस्थित थे। बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को गाजा में स्थिरता बल के लिए सेना तैनात करने हेतु अमेरिका से हरी झंडी मिल गई है।

इसके अलावा खलीलुर रहमान ने इस बातचीत में अमेरिका के साथ घरेलू और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ-साथ गाजा शांति बल में बांग्लादेश की संभावित भूमिका के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने देश में होने वाले आगामी चुनावों, द्विपक्षीय व्यापार, रोहिंग्या संकट और पाकिस्तान के साथ बढ़ते संबंधों पर भी चर्चा की।

आपको बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति संधि के बाद गाजा में इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध थम सा गया है। इसी संक्रमण काल में इस क्षेत्र की देखरेख के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान सहित मुस्लिम देशों को एक संयुक्त बल बनाकर भेजने का आह्वान किया है। ऐसी संभावना है कि इन्हीं बलों के द्वारा हमास का निरस्त्रीकरण करवाया जाएगा। हालांकि, इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है।

दूसरी तरफ इजरायल ने गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों के आने का विरोध किया है। उनकी तरफ से कहा गया कि वह ऐसे किसी भी देश के साथ काम नहीं करेंगे, जिन पर उन्हें भरोसा न हो।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
