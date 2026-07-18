बांग्लादेश: भगवान राम की 81 फीट ऊंची मूर्ति बना रहा था हिंदू व्यक्ति, उठा ले गई पुलिस; भारी बवाल
बांग्लादेश में 81 फीट की भगवान राम की मूर्ति बनवा रहे हिंदू युवक हरिदास चंद्र की गिरफ्तारी पर ढाका में भारी बवाल शुरू हो गया है। अल्पसंख्यकों ने इसे साजिश बताते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।
बांग्लादेश में भगवान राम की 81 फीट ऊंची विशाल मूर्ति का निर्माण करवा रहे एक हिंदू युवक की गिरफ्तारी के बाद बवाल मच गया है। युवक का नाम हरिदास चंद्र तारनी दास है। इस कार्रवाई के विरोध में शनिवार को ढाका के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर अल्पसंख्यक समुदाय (हिंदू, बौद्ध और ईसाई) के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का सीधा आरोप है कि मूर्ति निर्माण के काम को रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के मनगढ़ंत केस में फंसाकर हरिदास को जेल भेजा गया है।
क्या है पूरा मामला?
हरिदास चंद्र गायकबंधा जिले के पलाशबाड़ी इलाके में भगवान राम की 81 फीट ऊंची मूर्ति बनवा रहे थे। बांग्लादेश के आपराधिक जांच विभाग (CID) ने हरिदास को 9.35 करोड़ टका (बांग्लादेशी मुद्रा) के संदिग्ध लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि हरिदास 2010 में अवैध रूप से भारत गया था और 2019 में उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। स्थानीय कोर्ट द्वारा हरिदास को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद से ही अल्पसंख्यकों का गुस्सा फूट पड़ा है।
अल्पसंख्यक नेताओं ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी
बांग्लादेश हिंदू-बौद्ध-ईसाई एकता परिषद की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में सरकार को सीधी चेतावनी दी गई है। परिषद के महासचिव मनिंद्र कुमार नाथ ने हरिदास की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सरकार ने जानबूझकर उसे फंसाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवान राम की मूर्ति बनाने को लेकर की गई इस गिरफ्तारी को अल्पसंख्यक समुदाय किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगा।
वहीं, परिषद के वरिष्ठ नेता सुब्रत चौधरी ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर बेकसूर हरिदास को तुरंत रिहा नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय सड़कों पर उतरकर एकजुट और उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे समय में जब देश में सद्भाव का माहौल बन रहा है, तब सरकार को असहज करने के लिए ऐसी साजिशें किसके इशारे पर रची जा रही हैं?
लगातार हो रहे हैं अल्पसंख्यकों पर हमले
मनिंद्र कुमार नाथ ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा के आंकड़े भी सामने रखे। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में पूरे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की करीब 3,000 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें 66 लोगों की हत्या कर दी गई। इसके अलावा कट्टरपंथियों ने कई मंदिरों को भी निशाना बनाया है। हाल ही में नरसिंगदी में 25 साल के एक हिंदू युवक चंचल भौमिक की मौत का मामला भी सामने आया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध परिस्थितियां दिखने के बाद हत्या की आशंका जताई गई है। इसके अलावा कुछ हफ्ते पहले इसी (गायकबंधा) जिले में इस्लामी प्रदर्शन के दौरान भगवान राम की तस्वीर के अपमान को लेकर भी हिंदू समुदाय ने भारी विरोध दर्ज कराया था।
भारत भी जता चुका है चिंता
लगातार हो रही ऐसी घटनाओं पर भारत सरकार भी कड़ी आपत्ति जता चुकी है। 23 जून को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदू देवी-देवताओं और उनकी तस्वीरों के अपमान की घटनाओं पर भारत की नजर है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से कट्टरपंथी तत्वों पर तत्काल लगाम कसने और अल्पसंख्यक समुदाय की पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की थी।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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