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बांग्लादेश के राष्ट्रपति छोड़ सकते हैं पद, शेख हसीना युग का आखिरी अध्याय भी होगा खत्म?

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, ढाका
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बांग्लादेश की सियासत में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ सकता है। खबर है कि राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, वो भी अपने पांच वर्षीय कार्यकाल से करीब दो साल पहले। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसकी चर्चा जोरों पर है।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति छोड़ सकते हैं पद, शेख हसीना युग का आखिरी अध्याय भी होगा खत्म?

बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उनका यह कदम अपने पांच वर्षीय संवैधानिक कार्यकाल से लगभग दो साल पहले होगा, जो शेख हसीना युग के अंतिम प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सियासी गलियारों और मीडिया में इसकी चर्चा पिछले दो दिनों से हो रही है।

इस्तीफे की अटकलों के पीछे मुख्य वजहें

बांग्लादेशी अखबार 'द डेली स्टार' की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति शाहाबुद्दीन के संभावित इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह मई महीने में उनकी लंदन यात्रा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से कथित फोन पर हुई बातचीत है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस गोपनीय बातचीत की जानकारी खुफिया एजेंसियों तक पहुंच गई, जिसके बाद उच्चस्तरीय स्तर पर राष्ट्रपति को संदेश दिया गया कि उन्हें पद छोड़ देना चाहिए।

प्रथम ओलो के अनुसार, सरकार के एक बड़े सूत्र ने बताया कि शाहाबुद्दीन ने हाल ही में हसीना से फिर संपर्क साधने की कोशिश की थी, जिससे सत्ताधारी गठबंधन बेहद नाराज है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के एक वरिष्ठ नेता ने PTI को बताया कि हो सकता है कि वह (शाहाबुद्दीन) जल्द ही इस्तीफा दे दें। दूसरे BNP नेता ने 'द डेली स्टार' से कहा कि फोन कॉल अकेला कारण नहीं है। मामला 'ज्यादा मुश्किल' है क्योंकि शेख हसीना के इस साल दिसंबर में देश लौटने के ऐलान के बाद राजनीतिक माहौल बेहद संवेदनशील हो गया है।

कौन हैं शाहाबुद्दीन?

मोहम्मद शाहाबुद्दीन 1971 के स्वाधीनता संग्राम के फाइटर और निचली अदालत के पूर्व जज हैं। उन्होंने अप्रैल 2023 में संसद द्वारा चुने जाने के बाद पांच साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उनकी नियुक्ति पिछली अवामी लीग बहुमत वाली संसद ने की थी। संविधान के अनुसार, अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो संसद स्पीकर अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे, जब तक कि नया राष्ट्रपति चुना नहीं जाता।

भारत में हैं शेख हसीना

बता दें कि शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत आ गई थीं। इन प्रदर्शनों में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद उनकी अवामी लीग सरकार गिर गई। उसके बाद मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली। राष्ट्रपति शाहाबुद्दीन उस उथल-पुथल के बाद भी अपने पद पर बने रहे और वे अवामी लीग शासन के अंतिम बचे संवैधानिक प्रतीक माने जा रहे थे। वर्तमान में तारिक रहमान के प्रभाव वाली BNP-नीत सरकार राष्ट्रपति के साथ सहज नहीं दिख रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार अब शाहाबुद्दीन को 'पुराने सिस्टम का बचा हुआ हिस्सा' मानकर देख रही है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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