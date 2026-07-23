बांग्लादेश के राष्ट्रपति छोड़ सकते हैं पद, शेख हसीना युग का आखिरी अध्याय भी होगा खत्म?

बांग्लादेश की सियासत में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ सकता है। खबर है कि राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, वो भी अपने पांच वर्षीय कार्यकाल से करीब दो साल पहले। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसकी चर्चा जोरों पर है।

बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उनका यह कदम अपने पांच वर्षीय संवैधानिक कार्यकाल से लगभग दो साल पहले होगा, जो शेख हसीना युग के अंतिम प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सियासी गलियारों और मीडिया में इसकी चर्चा पिछले दो दिनों से हो रही है।

इस्तीफे की अटकलों के पीछे मुख्य वजहें बांग्लादेशी अखबार 'द डेली स्टार' की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति शाहाबुद्दीन के संभावित इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह मई महीने में उनकी लंदन यात्रा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से कथित फोन पर हुई बातचीत है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस गोपनीय बातचीत की जानकारी खुफिया एजेंसियों तक पहुंच गई, जिसके बाद उच्चस्तरीय स्तर पर राष्ट्रपति को संदेश दिया गया कि उन्हें पद छोड़ देना चाहिए।

प्रथम ओलो के अनुसार, सरकार के एक बड़े सूत्र ने बताया कि शाहाबुद्दीन ने हाल ही में हसीना से फिर संपर्क साधने की कोशिश की थी, जिससे सत्ताधारी गठबंधन बेहद नाराज है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के एक वरिष्ठ नेता ने PTI को बताया कि हो सकता है कि वह (शाहाबुद्दीन) जल्द ही इस्तीफा दे दें। दूसरे BNP नेता ने 'द डेली स्टार' से कहा कि फोन कॉल अकेला कारण नहीं है। मामला 'ज्यादा मुश्किल' है क्योंकि शेख हसीना के इस साल दिसंबर में देश लौटने के ऐलान के बाद राजनीतिक माहौल बेहद संवेदनशील हो गया है।

कौन हैं शाहाबुद्दीन? मोहम्मद शाहाबुद्दीन 1971 के स्वाधीनता संग्राम के फाइटर और निचली अदालत के पूर्व जज हैं। उन्होंने अप्रैल 2023 में संसद द्वारा चुने जाने के बाद पांच साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उनकी नियुक्ति पिछली अवामी लीग बहुमत वाली संसद ने की थी। संविधान के अनुसार, अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो संसद स्पीकर अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे, जब तक कि नया राष्ट्रपति चुना नहीं जाता।