मुहम्मद यूनुस को बड़ा झटका; सात दिन में दूसरा इस्तीफा, स्वास्थ्य सलाहकार ने छोड़ा पद
कैबिनेट विभाग ने मंगलवार रात अधिसूचना जारी की कि राष्ट्रपति ने सयेदुर रहमान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उनके इस्तीफे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, हालांकि प्रोथोम आलो को दिए बयान में सयेदुर रहमान ने कहा कि उन्होंने एक महीने पहले इस्तीफा दे दिया था।
बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ती जा रही है। फरवरी 2026 के चुनाव से पहले बढ़ते तनाव के बीच सरकार को एक और झटका लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक सयेदुर रहमान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट डिवीजन ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी कर बताया कि राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सयेदुर रहमान एक सप्ताह के अंदर यूनुस की अंतरिम सरकार से इस्तीफा देने वाले दूसरे वरिष्ठ अधिकारी बन गए हैं।
‘डेली स्टार’ और ‘प्रोथोम आलो’ के अनुसार, कैबिनेट विभाग ने मंगलवार रात अधिसूचना जारी की कि राष्ट्रपति ने सयेदुर रहमान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उनके इस्तीफे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, हालांकि प्रोथोम आलो को दिए बयान में सयेदुर रहमान ने कहा कि उन्होंने एक महीने पहले इस्तीफा दे दिया था, जिसे मंगलवार को स्वीकार किया गया। उनकी सरकारी सेवा का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो गया।
बंगबंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति सयेदुर रहमान को पिछले साल नवंबर में राज्य मंत्री के रैंक के साथ मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका इस्तीफा गृह मंत्रालय के विशेष सहायक खुदा बख्श चौधरी के इस्तीफे के एक सप्ताह बाद आया है, जिन्होंने 24 दिसंबर को पद छोड़ा था।
छात्र नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या और मैमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की कथित ईशनिंदा के आरोप में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या के बाद यूनुस सरकार पर कानून-व्यवस्था संभालने को लेकर बढ़ती आलोचना के बीच खुदा बख्श चौधरी ने इस्तीफा दिया था। सयेदुर रहमान के इस्तीफे से सरकार में अस्थिरता की स्थिति और गहरा गई है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।