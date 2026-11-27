बांग्लादेश संसद के स्पीकर ने एहसान फरामोशी दिखाते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला है। खास बात यह है कि उन्होंने यह बातें पाकिस्तान में बैठकर कही हैं। इससे पहले वे शहबाज शरीफ से भी मिले थे।

बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ बयानबाजी अब हद पार करने लगी है। हाल ही में बांग्लादेश की संसद के स्पीकर ने पाकिस्तान जाकर भारत के खिलाफ जहर उगला है। बांग्लादेशी स्पीकर ने ना सिर्फ कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयानबाजी की है, बल्कि 1971 की जंग का जिक्र कर यह तक कहा है कि इस जंग में भारत ने बंगालियों की कोई मदद नहीं की। उन्होंने कहा है कि इस जंग के जरिए भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की।

गौरतलब है कि बांग्लादेशी संसद के अध्यक्ष हाफिजउद्दीन अहमद आधिकारिक दौरे पर पाकिस्तान गए हैं। यह बांग्लादेश की संसद के किसी भी स्पीकर का पाकिस्तान का पहला आधिकारिक दौरा है। दरअसल अहमद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हैं और 1968 में पाकिस्तान की नेशनल फुटबॉल टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। अब वे पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक के बुलावे पर वहां गए हैं। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की है।

भारत के खिलाफ उगलने लगे जहर अहमद पाकिस्तान जाकर भारत के खिलआफ लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि 1971 में भारत ने बंगालियों की मदद नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की थी। बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को इस्लामाबाद स्थित संसद भवन के दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अहमद ने, “1971 में भारत ने बंगालियों की मदद नहीं की बल्कि पाकिस्तान को कमजोर किया।"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शेख हसीना के 15 साल के शासन के दौरान बांग्लादेश प्रभावी रूप से भारत का एक ‘उपनिवेश’ बन गया था। खास बात यह है कि अहमद खुद पाकिस्तानी सेना के पूर्व कप्तान रहे हैं और 1971 के युद्ध में जंग भी लड़ी रही। अब उन्होंने ही सब कुछ भूल पर भारत की तरफ उंगली उठा दी है। भारत को मुस्लिम विरोधी देश तक बता दिया है।

कश्मीर पर भी बयानबाजी बांग्लादेशी स्पीकर ने हद तब पार कर दी, जब उन्होंने भारत के अभिन्न अंग कश्मीर पर टिप्पणी की। अहमद ने कश्मीर पर पाकिस्तान के राग को अलापते हुए कहा कि इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के हिसाब से सुलझाया जाना चाहिए। हालांकि भारत यह बार बार स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी तीसरे पक्ष को इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है और कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है।