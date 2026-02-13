Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

बांग्लादेश के चुनाव में महिलाओं का क्या हाल? कुल 83 उम्मीदवारों में कितनों को मिली जीत

Feb 13, 2026 05:55 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, ढाका
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश में बीएनपी ने बहुमत हासिल किया है। बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में कुल 83 महिला उम्मीदवार मैदान में उतरी थीं। इनमें से सात महिलाओं को जीत मिली है। इन सात महिला विजेताओं में छह तारिक रहमान की बीएनपी से हैं।

बांग्लादेश के चुनाव में महिलाओं का क्या हाल? कुल 83 उम्मीदवारों में कितनों को मिली जीत

बांग्लादेश में बीएनपी ने बहुमत हासिल किया है। बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में कुल 83 महिला उम्मीदवार मैदान में उतरी थीं। इनमें से सात महिलाओं को जीत मिली है। इन सात महिला विजेताओं में छह तारिक रहमान की बीएनपी से हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) देश के ऐतिहासिक संसदीय चुनावों के लिए शुक्रवार को जारी मतगणना के बीच शानदार जीत की ओर अग्रसर है। दो दशक के अंतराल के बाद बीएनपी सत्ता में वापसी के लिए तैयार है। ये चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं, जब देश उथल-पुथल भरी राजनीतिक शून्यता, अस्थिरता और सुरक्षा की नाजुक स्थिति से गुजर रहा है।

कुल 83 महिला उम्मीदवार
बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में कुल 2028 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इनमें 50 राजनीतिक दलों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल थे। यह लोग 299 सीटों पर उतरे थे। इनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 83 थी। विजेताओं में बीएनपी की छह उम्मीदवारों के अलावा एक निर्दल महिला उम्मीदवार भी है, जिसने ब्रह्मनबरिया-2 से जीत हासिल की है। जानकारी के मुताबिक उन्हें पहले बीएनपी से निष्कासित कर दिया गया था।

बांग्लादेश की विजेता महिला सांसद
-अफरोजा खान रीटा- मानिकगंज-3
-शमा ओबेद- फरीदपुर-2
-इशरत सुल्ताना एलेन भुट्टो- झालोकाटी-2
-नायब यूसुफ कमाल- फरीदपुर-3
-फरजाना शरमीन पुतुल- नाटोर-1
-तहसीना रुश्दीर लूना- सिलहट-2
-बैरिस्टर रुमिन फरहाना- ब्रह्मनबरिया-2

तारिक रहमान का पीएम बनना तय
यह लगभग स्पष्ट होता जा रहा है कि बीएनपी के शीर्ष नेता तारिक रहमान नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की जगह लेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बीएनपी ने 300-सीट वाली संसद में 151 से अधिक सीट जीत ली हैं तथा उसके और सीट जीतने की संभावना है। पाकिस्तान की करीबी माने जाने वाली कट्टरपंथी पार्टी जमात-ए-इस्लामी लगभग 75 सीट पर बढ़त बनाए हुए है या जीतती नजर आ रही है। हसीना की पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Bangladesh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsविदेश न्यूज़Bangladesh parliament election 7 out of 83 women candidates elected
;;;