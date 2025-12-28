Hindustan Hindi News
भारत के साथ तनाव बढ़ते ही पाकिस्तान ने यूनुस के पास भेजा दूत; ये ‘तस्वीर’ दिल्ली के लिए चेतावनी है?

भारत के साथ तनाव बढ़ते ही पाकिस्तान ने यूनुस के पास भेजा दूत; ये ‘तस्वीर’ दिल्ली के लिए चेतावनी है?

संक्षेप:

पाकिस्तान के बांग्लादेश में उच्चायुक्त इमरान हैदर ने रविवार को ढाका स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कहा कि ढाका-कराची के बीच सीधी उड़ानें जनवरी में शुरू होने की उम्मीद है।

Dec 28, 2025 08:53 pm IST
भारत और बांग्लादेश के बीच जारी तनाव के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने कूटनीतिक गलियारों में चर्चाओं को तेज कर दिया है। दरअसल, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर डॉ मुहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान हैदर एक साथ बैठे हुए हैं और मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इसे महज एक शिष्टाचार बैठक बताया जा रहा है, लेकिन भारत के नजरिए से यह बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। बताया जा रहा है कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश को भारत से दूर करना और पाकिस्तान से मजबूत संबंध स्थापित करना है।

ढाका-कराची के बीच सीधी उड़ानें

दरअसल, पाकिस्तान के बांग्लादेश में उच्चायुक्त इमरान हैदर ने रविवार को ढाका स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कहा कि ढाका-कराची के बीच सीधी उड़ानें जनवरी में शुरू होने की उम्मीद है। मुख्य सलाहकार के प्रेस विंग ने रविवार को एक बयान में यह जानकारी दी। बैठक में दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश और विमानन में सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ दोनों दक्षिण एशियाई देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक, शैक्षिक और चिकित्सा आदान-प्रदान बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

व्यापार में 20 प्रतिशत की वृद्धि

वहीं, पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने बताया कि द्विपक्षीय व्यापार में पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, और दोनों देशों के कारोबारी समुदाय नए निवेश के अवसरों की तलाश में सक्रिय हैं। उन्होंने सांस्कृतिक आदान-प्रदान में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि पर भी जोर दिया और कहा कि बांग्लादेशी छात्रों ने पाकिस्तान में उच्च शिक्षा के अवसरों में खासी रुचि दिखाई है, खासकर मेडिकल साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी और एआई के क्षेत्र में। हैदर ने आगे कहा कि पाकिस्तान के प्रमुख अस्पतालों में लीवर और किडनी प्रत्यारोपण के लिए आने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, और पाकिस्तान प्रत्यारोपण से जुड़े चिकित्सा क्षेत्रों में प्रशिक्षण व शैक्षणिक अवसर प्रदान करने को तैयार है।

मुहम्मद यूनुस ने क्या कहा?

मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस ने दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों का स्वागत किया और सार्क सदस्य देशों के बीच यात्राओं में वृद्धि के साथ-साथ सांस्कृतिक, शैक्षिक और जन-जन स्तर पर आदान-प्रदान के महत्व पर जोर दिया। प्रोफेसर यूनुस ने बांग्लादेश-पाकिस्तान व्यापार को और बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई तथा उम्मीद जताई कि इमरान हैदर के कार्यकाल में दोनों देश निवेश और संयुक्त उद्यमों के नए रास्ते तलाशेंगे। इस दौरान पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने फिर से दोहराया कि ढाका-कराची के बीच सीधी उड़ानें जनवरी में शुरू होने की उम्मीद है।

