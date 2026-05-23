तारिक का होगा हसीना वाला हाल? बांग्लादेश में छात्र नेताओं की PM को धमकी, बोले- हिंसा में हमारा मुकाबला नहीं

बांग्लादेश में प्रधानमंत्री तारिक रहमान को छात्र नेताओं ने धमकी दी है। शेख हसीना को सत्ता से हटाने में भूमिका निभाने वाले छात्र नेताओं ने धमकी दी है कि हिंसा करने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे में पीएम तारिक को शेख हसीना वाली गलती नहीं दोहराना चाहिए।

Bengal: बांग्लादेश में प्रधानमंत्री तारिक रहमान और 2024 आंदोलन के छात्र नेताओं द्वारा बनाई गई नेशनल सिटीजन पार्टी के बीच में विवाद गहराता जा रहा है। पार्टी के नेता और मोहम्मद यूनुस सरकार में सलाहकार रहे आसिफ मुहम्मद सोजिब भुयान ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान को खुली धमकी दी है कि हिंसा के मामले में उनका (छात्र नेताओं का) कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गौरतलब है छात्र नेता की तरफ से यह बयान उस विवाद के बाद आया है, जिनमें सत्तारुढ़ बांग्लादेश नेशलनिस्ट पार्टी (BNP) और नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) के कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसा की खबरें सामने आई थीं।

नेशनल पार्टी के नेता भुयांन ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान को सीधे टकराव से बचने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, "अगर आप हम पर हिंसा थोपना चाहते हैं, तो यह लड़ाई किसी एक राजनीतिक दल, विचारधारा या सिद्धांत के खिलाफ नहीं होगी। यह लड़ाई पूरी तरह से एक पीढ़ी के खिलाफ चली जाएगी। बांग्लादेश की पिछली शेख हसीना सरकार यह गलती करके देख चुकी है। उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ा। उम्मीद है कि तारिक रहमान उस गलती को नहीं दोहराएंगे।"

शेख हसीना को सत्ता से हटाने में छात्र नेताओं की अहम भूमिका अगस्त 2024 में एक आरक्षण को लेकर हो रहे एक आंदोलन के बाद बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थीं। उस समय वह भागकर भारत आ गई थीं और तब से लेकर अब तक वह भारत में ही है। इस आंदोलन में बड़े स्तर पर हिंसा देखने को मिली थी। शेख हसीना के सत्ता में रहते कई आंदोलनकारी मारे गए थे, लेकिन जैसे ही हसीना देश छोड़कर भारत के लिए रवाना हुईं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऊपर गुस्सा फूटने लगा। आवामी लीग के सैकड़ों लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस हिंसा के बाद मुहम्मद यूनुस से सत्ता को संभाला और फिर कई महीनों के शासन के बाद चुनाव संपन्न हुए।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भुयांन ने कहा, "अगर ढाका की सत्ता पर बैठी पार्टी हिंसा चाहती है और उसे ही अपना राजनीतिक हथियार बनाना चाहती है, तो उसे 2024 का आंदोलन याद रखना चाहिए था। इस आंदोलन में हमने यह साबित कर दिया था कि हिंसा के मामले में हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता।"

बीएनपी और एनसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा यह पूरा मामला बीएनपी और एनसीपी के कार्यकर्ताओं में हुई झड़प का है। बांग्लादेश के झेनैदाह शहर में राजनीतिक कार्यक्रम के लिए पहुंचे एनसीपी के अध्यक्ष नसीरुद्दीन पटवरी के ऊपर अंडा फेंका गया। इसके बाद बीएनपी और एनसीपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई। इसमें कई लोग घायल हो गए। वर्तमान में झेनैगाह में पुलिस बल तैनात किया गया है।