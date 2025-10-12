ये मत कहो कि मैं हिंदू हूं, मेरी रक्षा करो; बांग्लादेश के यूनुस की नई बेशर्मी, हिंसा को बताया फेक न्यूज

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने अतीत में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को फेक न्यूज करार दिया। उन्होंने कहा कि यह नहीं कहना चाहिए कि मैं हिंदू हूं, इसलिए मेरी रक्षा करो।

मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ते खराब हो गए। उनके राज में हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा हुई और कई हिंदुओं को जान गंवानी पड़ी। लेकिन अब यूनुस ने एक बेशर्मी भरा बयान दिया है। उन्होंने हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की खबरों को फेक न्यूज करार दिया और कहा कि इसमें भारत की विशेषता है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने मेहदी हसन के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि हिंदू समुदाय यह न कहे कि मैं हिंदू हूं, मेरी रक्षा करो। उन्होंने कहा, ''हिंदुओं को सिर्फ अपने धर्म के आधार पर सुरक्षा की अपील करने के बजाए, बांग्लादेशी नागरिक के रूप में अपने अधिकारों का दावा करना चाहिए।''

यूनुस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब हसन ने उनसे पूछा, "पिछले नवंबर में, बांग्लादेश में लगभग 30,000 हिंदू आपकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए थे, और दावा किया था कि उनके समुदाय पर हजारों हमले हुए हैं। (अमेरिकी राष्ट्रपति) डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हुई हिंसा को 'बर्बर' कहा था।" इस पर मोहम्मद यूनुस ने जवाब दिया, "सबसे पहले तो ये फेक न्यूज हैं। आप इन फर्जी खबरों पर भरोसा नहीं कर सकते।" उन्होंने आगे कहा, "इस समय भारत की एक खासियत फर्जी खबरें हैं, फर्जी खबरों की बौछार।" जब हसन ने उनसे पूछा कि क्या वे हिंसा की खबरों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, या फिर कोई हिंदू-विरोधी हिंसा है ही नहीं। उन्होंने कहा, "कभी-कभी कोई झगड़ा, कोई पारिवारिक समस्या, जमीन का मामला वगैरह हो सकता है।"