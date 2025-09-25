हमें भारत के साथ समस्या है, क्योंकि... अमेरिका पहुंचे बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने फिर उगला जहर
बांग्लादेश सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हमें इस समय भारत के साथ समस्या है, क्योंकि उन्हें छात्रों का व्यवहार पसंद नहीं आया। वे हसीना की मेजबानी कर रहे हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और जिन्होंने यह सारी समस्याएं पैदा कीं और युवाओं की जान ली।
India Bangladesh Tension: बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद मोहम्मद यूनुस ने सरकार की कमान संभाली है। नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस के राज में हिंदुओं के खिलाफ खूब नरसंहार हुआ। उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक इंटरव्यू में बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत में उनके रहने से दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हुआ। उन्होंने एक बार फिर से जहर उगलते हुए कहा कि बांग्लादेश को भारत से समस्या है, क्योंकि उन्हें स्टूडेंट्स का व्यवहार पसंद नहीं आया। पिछले साल तख्तापलट के बाद हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। इसके बाद से ही वह यहीं रह रही हैं। यूनुस ने कई बार भारत सरकार से हसीना को सौंपने की गुजारिश की है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एक इंटरव्यू में, यूनुस ने कहा, "हमें इस समय भारत के साथ समस्या है, क्योंकि उन्हें छात्रों का व्यवहार पसंद नहीं आया। वे हसीना की मेजबानी कर रहे हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और जिन्होंने यह सारी समस्याएं पैदा कीं और युवाओं की जान ली। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच काफी तनाव पैदा हो गया।'' उन्होंने भारत की ओर इशारा करते हुए कहा, ''इसके अलावा, दूसरी तरफ से भी कई तरह की झूठी खबरें आ रही हैं, जिनमें तरह-तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है कि यह इस्लामी आंदोलन है जिसने बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया है। वे कहते हैं कि मैं भी तालिबान हूं।''
संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र में भाग लेने के लिए 22 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचने पर मोहम्मद यूनुस को विरोध का सामना करना पड़ा था। जेएफके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यूनुस के खिलाफ जमकर नारे लगाए थे। इसके अलावा, अंडे भी फेंके गए थे। पिछले साल अगस्त महीने में युवाओं के आंदोलन के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कई दिनों तक छात्र सड़कों पर रहे थे और फिर अगस्त के शुरुआत में आंदोलन उग्र हो गया।
शेख हसीना के छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास तक पर कब्जा करके उसे तबाह कर दिया था। भारत और शेख हसीना के संबंध हमेशा ही अच्छे रहे हैं, जिसकी वजह से भारत सरकार ने उन्हें यहां रहने की इजाजत दी। साथ ही, मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में खराबी आई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा हुई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी।
