Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Bangladesh made statement regarding India Pakistan 1971 war
हमारी मदद से जीता भारत; जिस बांग्लादेश को बनाने में बहाया खून, वही कर रहा उलटी बात

हमारी मदद से जीता भारत; जिस बांग्लादेश को बनाने में बहाया खून, वही कर रहा उलटी बात

संक्षेप:

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पुलिस ने भारतीय उच्चायोग की तरफ मार्च कर रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को बुधवार को बीच रास्ते में रोक दिया। यह घटनाक्रम भारत के ढाका में अपने उच्चायोग के आसपास सुरक्षा स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताए जाने के कुछ घंटों बाद हुआ।

Dec 18, 2025 11:19 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश की तरफ से भारत को लेकर भड़काऊ बयानबाजी जारी है। अब अंतरिम सरकार ने कहा है कि बगैर बांग्लादेशी समर्थन के भारत कभी भी पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में नहीं हरा पाता। यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब ढाका में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा पर चिंता जताई जा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने आरोप लगाए भारत ने 1971 के युद्ध में बांग्लादेश के योगदान को कम आंका है। साथ ही कहा कि बगैर बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीत संभव नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि यह दिन कोलकाता में अलग तरह से मनाया जाता है, जो भारत की इस धारणा को दिखाता है कि जीत उसके सशस्त्र बलों को मिली थी।

1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था।

तौहीद हुसैन ने कहा, 'यह सच है कि भारत को पाकिस्तान पर जीत मिली थी, लेकिन बांग्लादेश में उनकी जीत के संदर्भ में उनके खुद के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर स्थानीय स्तर पर पाकिस्तानी सेना को कमजोर नहीं किया जाता, तो भारत को जीत हासिल करने में समय लगा जाता और इसमें भारी नुकसान होता और ज्यादा लोगों की मौत होती।'

रिपोर्ट के मुताबिर, विदेश मामलों के सलाहकार ने इस बात पर जोर दिया है कि बांग्लादेशी सेनानी कम से कम 6 महीने से सक्रिय थे। उन्होंने कहा, 'शुरुआत से ही विरोध था, लेकिन जून के आसपास स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह से जंगा में शामिल हो गए थे।' उन्होंने कहा, '...बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के समर्थन के बगैर यह जीत हासिल नहीं की जा सकती थी।'

ढाका में बवाल

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पुलिस ने भारतीय उच्चायोग की तरफ मार्च कर रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को बुधवार को बीच रास्ते में रोक दिया। यह घटनाक्रम भारत के ढाका में अपने उच्चायोग के आसपास सुरक्षा स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताए जाने के कुछ घंटों बाद हुआ। पुलिस ने बताया कि ‘जुलाई यूनिटी’ के बैनर तले मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारियों ने भारत-विरोधी नारे लगाए और पिछले साल जुलाई-अगस्त में छात्रों के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बाद देश छोड़कर भागीं अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना व अन्य नेताओं के प्रत्यर्ण की मांग की।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
India Pakistan Bangladesh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।