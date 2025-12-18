हमारी मदद से जीता भारत; जिस बांग्लादेश को बनाने में बहाया खून, वही कर रहा उलटी बात

संक्षेप: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पुलिस ने भारतीय उच्चायोग की तरफ मार्च कर रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को बुधवार को बीच रास्ते में रोक दिया। यह घटनाक्रम भारत के ढाका में अपने उच्चायोग के आसपास सुरक्षा स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताए जाने के कुछ घंटों बाद हुआ।

बांग्लादेश की तरफ से भारत को लेकर भड़काऊ बयानबाजी जारी है। अब अंतरिम सरकार ने कहा है कि बगैर बांग्लादेशी समर्थन के भारत कभी भी पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में नहीं हरा पाता। यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब ढाका में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा पर चिंता जताई जा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया था।

ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने आरोप लगाए भारत ने 1971 के युद्ध में बांग्लादेश के योगदान को कम आंका है। साथ ही कहा कि बगैर बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीत संभव नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि यह दिन कोलकाता में अलग तरह से मनाया जाता है, जो भारत की इस धारणा को दिखाता है कि जीत उसके सशस्त्र बलों को मिली थी।

1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था।

तौहीद हुसैन ने कहा, 'यह सच है कि भारत को पाकिस्तान पर जीत मिली थी, लेकिन बांग्लादेश में उनकी जीत के संदर्भ में उनके खुद के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर स्थानीय स्तर पर पाकिस्तानी सेना को कमजोर नहीं किया जाता, तो भारत को जीत हासिल करने में समय लगा जाता और इसमें भारी नुकसान होता और ज्यादा लोगों की मौत होती।'

रिपोर्ट के मुताबिर, विदेश मामलों के सलाहकार ने इस बात पर जोर दिया है कि बांग्लादेशी सेनानी कम से कम 6 महीने से सक्रिय थे। उन्होंने कहा, 'शुरुआत से ही विरोध था, लेकिन जून के आसपास स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह से जंगा में शामिल हो गए थे।' उन्होंने कहा, '...बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के समर्थन के बगैर यह जीत हासिल नहीं की जा सकती थी।'