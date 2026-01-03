Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Bangladesh Khokon Das nephew says victim had no involvement in politics no arrest
'मरने से पहले 2 नाम बताए, अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ'; बांग्लादेश में हिंदू पीड़ित का परिवार

'मरने से पहले 2 नाम बताए, अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ'; बांग्लादेश में हिंदू पीड़ित का परिवार

संक्षेप:

अस्पताल सूत्रों ने कहा कि खोकन दास की लगभग तीन दिनों तक इलाज के बाद सुबह करीब 7:20 बजे मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उनके शरीर का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा जल गया था, जिसमें चेहरे और श्वसन तंत्र में गंभीर चोटें थीं।

Jan 03, 2026 02:48 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश में नववर्ष की पूर्व संध्या पर हमले में घायल खोकन चेंद्र दास की मौत हो गई है। वह एक हिंदू व्यवसायी थे, जो शरियतपुर जिले के केउरभांगा बाजार में फार्मेसी चलाते थे। शनिवार सुबह ढाका के नेशनल बर्न इंस्टीट्यूट में जलने की चोटों का इलाज कराते हुए मौत हो गई। खोकन दास के भांजे प्रांतो दास ने कहा, 'पीड़ित का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था। हमें नहीं पता कि उसकी हत्या क्यों की गई। हम इस मामले की उचित जांच चाहते हैं। संदिग्धों की गिरफ्तारी चाहते हैं और अब तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसने 2 संदिग्धों के नाम बताए थे और हम चाहते हैं कि उन्हें कड़ी सजा मिले।'

ये भी पढ़ें:बांग्लादेश में हिंदू व्यवसायी खोकन दास की मौत, भीड़ ने पेट्रोल डालकर जला दिया था

रात में घर लौटते वक्त हुआ हमला

रिपोर्ट के अनुसार, घटना दामुड्या के कोनेश्वर यूनियन में केउरभांगा बाजार के पास रात करीब 9:30 बजे हुई, जब गुंडों ने दास को दुकान बंद करके घर लौटते समय रोका। हमलावरों ने उन्हें तेज हथियारों से हमला किया, शरीर पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। खुद को बचाने के प्रयास में दास सड़क किनारे तालाब में कूद गए। उनकी चीखें सुनकर स्थानीय निवासी घटनास्थल पर पहुंचे, जिससे हमलावर भाग गए। स्थानीय लोगों ने दास को बचाया। पहले शरियतपुर सदर अस्पताल ले गए, जहां उन्हें आपात उपचार दिया गया और हालत बिगड़ने पर रात में ही ढाका रेफर कर दिया गया था।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Bangladesh Hindu India

