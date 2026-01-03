'मरने से पहले 2 नाम बताए, अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ'; बांग्लादेश में हिंदू पीड़ित का परिवार
अस्पताल सूत्रों ने कहा कि खोकन दास की लगभग तीन दिनों तक इलाज के बाद सुबह करीब 7:20 बजे मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उनके शरीर का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा जल गया था, जिसमें चेहरे और श्वसन तंत्र में गंभीर चोटें थीं।
बांग्लादेश में नववर्ष की पूर्व संध्या पर हमले में घायल खोकन चेंद्र दास की मौत हो गई है। वह एक हिंदू व्यवसायी थे, जो शरियतपुर जिले के केउरभांगा बाजार में फार्मेसी चलाते थे। शनिवार सुबह ढाका के नेशनल बर्न इंस्टीट्यूट में जलने की चोटों का इलाज कराते हुए मौत हो गई। खोकन दास के भांजे प्रांतो दास ने कहा, 'पीड़ित का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था। हमें नहीं पता कि उसकी हत्या क्यों की गई। हम इस मामले की उचित जांच चाहते हैं। संदिग्धों की गिरफ्तारी चाहते हैं और अब तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसने 2 संदिग्धों के नाम बताए थे और हम चाहते हैं कि उन्हें कड़ी सजा मिले।'
अस्पताल सूत्रों ने कहा कि खोकन दास की लगभग तीन दिनों तक इलाज के बाद सुबह करीब 7:20 बजे मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उनके शरीर का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा जल गया था, जिसमें चेहरे और श्वसन तंत्र में गंभीर चोटें थीं। अधिकारियों ने कहा कि उनके गांव के घर ले जाने के लिए शरीर की जरूरी कागजी कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले, खोकन की पत्नी सीमा दास एएनआई से बात करते हुए रो पड़ी थीं। अपने शिशु को गोद में लेकर उन्होंने बताया कि दास के घर आने से ठीक पहले गुंडों ने पकड़ लिया और हमला कर दिया। उन्होंने कहा, 'मेरे पति घर में प्रवेश कर रहे थे तभी भीड़ ने उन्हें पकड़ा, पेट्रोल डाला और आग लगा दी। वह शांतिप्रिय व्यक्ति थे जो शांत जीवन जीते रहे। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हम हमले के उद्देश्य को समझ नहीं पा रहे हैं।'
रात में घर लौटते वक्त हुआ हमला
रिपोर्ट के अनुसार, घटना दामुड्या के कोनेश्वर यूनियन में केउरभांगा बाजार के पास रात करीब 9:30 बजे हुई, जब गुंडों ने दास को दुकान बंद करके घर लौटते समय रोका। हमलावरों ने उन्हें तेज हथियारों से हमला किया, शरीर पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। खुद को बचाने के प्रयास में दास सड़क किनारे तालाब में कूद गए। उनकी चीखें सुनकर स्थानीय निवासी घटनास्थल पर पहुंचे, जिससे हमलावर भाग गए। स्थानीय लोगों ने दास को बचाया। पहले शरियतपुर सदर अस्पताल ले गए, जहां उन्हें आपात उपचार दिया गया और हालत बिगड़ने पर रात में ही ढाका रेफर कर दिया गया था।
