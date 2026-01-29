Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Bangladesh is the world champion in committing fraud why did Muhammad Yunus say this
बांग्लादेश फ्रॉड करने में वर्ल्ड चैम्पियन, अपने ही मुल्क के बारे में ऐसा क्यों बोले मोहम्मद यूनुस

संक्षेप:

Jan 29, 2026 06:47 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश ने फ्रॉड करने में चैम्पियन बनने की छवि कमाई है। दरअसल, वह दस्तावेजों में जालसाजी को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से कई वीजा आवेदन जाली दस्तावेजों के कारण रिजेक्ट हो रहे हैं। खास बात है कि हाल ही में अमेरिका ने वीजा बॉन्ड लिस्ट में विस्तार किया था, जिसमें बांग्लादेश को भी शामिल किया था।

ऐसा क्यों बोले

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, यूनुस ने बुधवार को कहा कि बांग्लादेश ने फ्रॉड में वर्ल्ड चैम्पियन की खराब पहचान बनाई है। उन्होंने कहा, 'सबकुछ नकली है। कई देश हमारे पासपोर्ट स्वीकार नहीं करते हैं। वीजा नकली हैं, पासपोर्ट नकली हैं।' उन्होंने कहा, 'आपने खबरें देखी होंगी...। हमने फ्रॉड की ऐसी फैक्ट्री तैयार की है।'

यूनुस चार दिवसीय डिजिटल डिवाइस एंड इनोवेशन एक्सपो 2026 पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों को विदेश में वीजा आवेदन अस्वीकार होने का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी बड़ी वजह जाली दस्तावेज हैं। उन्होंने कहा कि इनमें शिक्षा से जुड़े नकली दस्तावेज भी शामिल हैं।

उदाहरण भी दिया

उन्होंने कहा, 'मैंने ऐसे मामले देखे हैं, जहां लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर वीजा के लिए आवेदन दिए हैं। एक महिला ने डॉक्टर के तौर पर आवेदन दिया, लेकिन उसके सभी दस्तावेज जाली थे।' उन्होंने कहा कि ऐसे ही कामों के चलते कई देशों ने बांग्लादेश के नागरिकों को एंट्री देने से इनकार कर दिया है।

उन्होंने कहा, 'ये फ्रॉड इंटेलीजेंस और क्रिएटिविटी से किए जा रहे हैं, लेकिन सब गलत कारणों के लिए।' मुख्य सलाहकार ने कहा, 'अगर हम तकनीकी रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम यह सुनिश्चित करें कि निष्पक्षता और ईमानदारी हो। हम इस देश को फ्रॉड की फैक्ट्री नहीं बनने देना चाहते। हम दुनिया में सिर उठा कर चलना चाहते हैं।'

Bangladesh

