Bangladesh International Crimes Tribunal issues arrest warrant against deposed prime minister Sheikh Hasina बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लगेगी हथकड़ी? जारी हो गया अरेस्ट वारंट, क्या आरोप?, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Bangladesh International Crimes Tribunal issues arrest warrant against deposed prime minister Sheikh Hasina

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लगेगी हथकड़ी? जारी हो गया अरेस्ट वारंट, क्या आरोप?

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बीते साल देश भर में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। उन्हें पद के साथ देश भी छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद से उन्होंने भारत में शरण ली है। अब उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 07:34 PM
share Share
Follow Us on
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लगेगी हथकड़ी? जारी हो गया अरेस्ट वारंट, क्या आरोप?

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। बीते साल देश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद पद और देश छोड़ने पर मजबूर हुईं शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। हसीना के खिलाफ यह वारंट बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने जारी किया है।

ICT ने बुधवार को शेख हसीना और हसीना सरकार के अंदर काम कर रहे कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इससे पहले तीन सदस्यीय इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) की बेंच ने दो अलग-अलग मामलों में दाखिल आरोपों पर संज्ञान लिया था। बीडी न्यूज24 पोर्टल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हसीना और 29 अन्य लोगों पर राजनीतिक विरोधियों को हिरासत में लेने, टॉर्चर करने और उन्हें देश की सिक्योरिटी एजेंसियों द्वारा सीक्रेट ठिकानों से गायब करने का आरोप है।

हसीना पर क्या आरोप?

जानकारी के मुताबिक पहले केस में हसीना और उनके पूर्व सुरक्षा और डिफेंस सलाहकार तारिक अहमद सिद्दीकी समेत 13 लोगों के खिलाफ पांच आरोप लगाए हैं। वहीं एक अन्य केस में हसीना, सिद्दीकी और 15 अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने रैपिड एक्शन बटालियन की टास्क फोर्स इंटरोगेशन यूनिट के सीक्रेट सेल में बंद कैदियों के गायब होने और टॉर्चर में भूमिका निभाई। इन मामलों पर संज्ञान लेते हुए ICT ने हसीना और अन्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और 22 अक्टूबर को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है।

ये भी पढ़ें:चुनी हुई सरकार के साथ काम करने को तैयार… भारत ने बांग्लादेश को लेकर बताया रुख
ये भी पढ़ें:अस्पताल में दम तोड़ रहे थे हसीना के मंत्री, यूनुस की पुलिस ने नहीं खोली हथकड़ी

भारत में ली थी शरण

गौरतलब है कि शेख हसीना ने पिछले साल 5 अगस्त को पद से इस्तीफा देने के बाद भारत में शरण ले ली थी। आवामी लीग की सरकार गिरने के बाद से उनके खिलाफ कई मामलों में अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं और कई मुकदमे कोर्ट में विचाराधीन हैं। इस बीच 78 साल की हसीना की भारत से वापसी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है।

Bangladesh Sheikh Hasina

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।