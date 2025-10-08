बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लगेगी हथकड़ी? जारी हो गया अरेस्ट वारंट, क्या आरोप?

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बीते साल देश भर में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। उन्हें पद के साथ देश भी छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद से उन्होंने भारत में शरण ली है। अब उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। बीते साल देश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद पद और देश छोड़ने पर मजबूर हुईं शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। हसीना के खिलाफ यह वारंट बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने जारी किया है।

ICT ने बुधवार को शेख हसीना और हसीना सरकार के अंदर काम कर रहे कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इससे पहले तीन सदस्यीय इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) की बेंच ने दो अलग-अलग मामलों में दाखिल आरोपों पर संज्ञान लिया था। बीडी न्यूज24 पोर्टल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हसीना और 29 अन्य लोगों पर राजनीतिक विरोधियों को हिरासत में लेने, टॉर्चर करने और उन्हें देश की सिक्योरिटी एजेंसियों द्वारा सीक्रेट ठिकानों से गायब करने का आरोप है।

हसीना पर क्या आरोप? जानकारी के मुताबिक पहले केस में हसीना और उनके पूर्व सुरक्षा और डिफेंस सलाहकार तारिक अहमद सिद्दीकी समेत 13 लोगों के खिलाफ पांच आरोप लगाए हैं। वहीं एक अन्य केस में हसीना, सिद्दीकी और 15 अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने रैपिड एक्शन बटालियन की टास्क फोर्स इंटरोगेशन यूनिट के सीक्रेट सेल में बंद कैदियों के गायब होने और टॉर्चर में भूमिका निभाई। इन मामलों पर संज्ञान लेते हुए ICT ने हसीना और अन्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और 22 अक्टूबर को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है।