बांग्लादेश विद्रोह के 'गुरु' को जमात से गठबंधन नामंजूर, पार्टी से खुद को किया अलग

संक्षेप: बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महफूज आलम ने अपनी पार्टी एनसीपी से खुद को अलग कर लिया है। उनका यह फैसला पार्टी संयोजक नाहिद के जमात के साथ गठबंधन करने के बाद सामने आया है।

बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद से लगातार राजनीतिक उठापटक का दौर जारी है। विद्रोह के जरिए हसीना को सत्ता से हटाने वाले मुख्य छात्र नेताओं ने भी अपनी एक नई पार्टी बनाकर चुनाव में किस्मत आजमाने का फैसला किया था। हालांकि अब यह दोस्ती टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महफूज आलम ने खुद को नई नवेली नेशनल सिटिजन पार्टी से अलग कर लिया है, क्योंकि पार्टी ने जमात-ए-इस्लामी के साथ चुनावी गठबंधन करने का फैसला लिया है।

सोशल मीडिया साइट‘फेसबुक’ पर किए पोस्ट में आलम ने खुद के ‘एनसीपी से जुड़े’ होने से इनकार कर दिया। पार्टी में गठबंधन के मुद्दे पर विवाद के कारण 30 वरिष्ठ नेताओं ने इस रुख का विरोध करते हुए हस्ताक्षरित एक पत्र जारी किया है और दो शीर्ष नेताओं ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। इन नेताओं ने मिलकर पार्टी नेतृत्व को एक पत्र लिखा है। इसमें इन्होंने जमात के ऊपर बांग्लादेश की लोकतंत्र की भावनाओं को कुचलने और मूल रूप से 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने का आरोप लगाया है।

आपको बता दें, शेख हसीना को सत्ता से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महफूज आलम और नाहिद हुसैन ने यूनुस सरकार में भी मंत्री के रूप में काम किया था। इसमें आलम ने एक मंत्री के समान सूचना और प्रसारण सलाहकार के रूप में कार्य किया और बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनावों के कार्यक्रम की निर्वाचन आयोग द्वारा 11 दिसंबर को घोषणा किए जाने से ठीक पहले उन्होंने इस जिम्मेदारी से इस्तीफा दे दिया।

इसके बाद दोनों ने मिलकर एनसीपी नामक पार्टी बनाई और ऐसी अटकलें थी कि वह चुनावों के लिए पार्टी की तरफ से एक मजबूत उम्मीदवार होंगे। लेकिन उस्मान हादी की हत्या के बाद से हालात बदल गए और एनसीपी ने जमात ए इस्लामी से हाथ मिला लिया।

आलम ने पोस्ट में बताई वजह आलम ने अपने पोस्ट में लिखा, "मौजूदा हालातों को देखते हुए जुलाई के मेरे साथियों के प्रति मेरा सम्मान, स्नेह और मित्रता कम नहीं होगी। लेकिन मैं अब आगे एनसीपी से जुड़ा नहीं हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह सच नहीं है कि मुझे जमात-एनसीपी गठबंधन से कोई प्रस्ताव मिला था, लेकिन ढाका के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से जमात-एनसीपी गठबंधन का उम्मीदवार बनने की तुलना में अपनी लंबे समय से चली आ रही स्थिति को बनाए रखना मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है।’’

नाहिद ने की थी जमात से गठबंधन की घोषणा उनकी यह पोस्ट ऐसे समय में आई है जब एनसीपी संयोजक नाहिद इस्लाम द्वारा कुछ घंटों पहले यह घोषणा की गई थी कि उन्होंने चुनावों से पहले व्यापक राजनीतिक एकता की दिशा में जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया है।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक नाहिद ने जमात के साथ गठबंधन को केवल चुनावी गठबंधन करार दिया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई वैचारिक गठबंधन नहीं है। उन्होंने कहा, “उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश की राजनीति का संदर्भ काफी बदल गया है। इस हत्या से हम समझ सकते हैं कि देश में वर्चस्ववादी और आक्रामक ताकतें अभी भी हैं।”