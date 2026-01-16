Hindustan Hindi News
Bangladesh hindu teacher house set on fire another attack on minority
हिंदू का घर जला दिया, परिवार मुश्किल से भागा; बांग्लादेश में अब शिक्षक बने निशाना

संक्षेप:

Jan 16, 2026 09:35 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों का दौर जारी है। अब खबर है कि मुल्क में एक हिंदू शिक्षक के घर में आग लगा दी गई। फिलहाल, वजह साफ नहीं हो सकी है, लेकिन इस घटना ने स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय के मन में नया डर पैदा कर दिया है। बीते साल अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बड़े स्तर पर हिंदू समुदाय के ठिकानों पर हमले किए गए थे।

न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, सिलहट के गोवैनघाट उपजिला में शिक्षक बीरेंद्र कुमार डे के घर को आग के हवाले कर दिया गया। उन्हें झुनु सर के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के बाद से रहवासियों में डर और गुस्से का माहौल है। उन्होंने घटना की गहन जांच की मांग की है। साथ ही समुदाय को बचाने और न्याय दिलाने की भी मांग की है।

फिलहाल, जनहानि की खबरें नहीं हैं। साथ ही आरोपी की पहचान भी नहीं हो सकी है। इससे पहले भी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले कई लोगों की हत्या कर दी गई। इनमें कारोबारी खोखेन दास, दीपू दास समेत कई नाम हैं।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले

किराना दुकान के 40 वर्षीय मालिक मोनी चक्रवर्ती की चारसिंदूर बाज़ार में अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी थी। बर्फ बनाने की फैक्टरी के मालिक और नरैल से प्रकाशित होने वाले 'दैनिक बीडी खबर' नामक समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक राणा प्रताप बैरागी की पांच जनवरी को दक्षिणी बांग्लादेश के जेस्सोर जिले में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

दुकान बंद कर घर लौट रहे हिंदू व्यापारी खोकोन चंद्र दास पर 31 दिसंबर की रात बदमाशों ने बेरहमी से हमला किया, उन पर धारदार हथियार से वार किए और फिर आग लगा दी।

राजबारी कस्बे के पांग्शा उप जिला में 24 दिसंबर को जबरन वसूली के आरोप में उनकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

मंडल ने कथित तौर पर एक आपराधिक गिरोह बनाया था और जबरन वसूली और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। स्थानीय लोगों ने तब उस पर हमला किया जब उसने अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर एक निवासी से धन वसूलने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार, मंडल के खिलाफ हत्या समेत कम से कम दो मामले दर्ज थे।

कपड़ा कारखाने में काम करने वाले दीपू चंद्र दास की 18 दिसंबर को मैमनसिंह शहर के बलुका में कथित ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। बाद में उनके शव को आग लगा दी गई। दास की हत्या में कथित संलिप्तता के आरोप में कम से कम 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के प्रवक्ता के अनुसार, दिसंबर से अब तक हिंदू समुदाय के सात लोगों की हत्या हो चुकी है। हालांकि, परिषद ने दो पीड़ितों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी।

