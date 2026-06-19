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राम का अपमान बर्दाश्त नहीं, बांग्लादेश में हिंदू छात्रों ने दे दी सरकार को चुनौती; बड़ा आंदोलन

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और भगवान राम के अपमान के बाद ढाका में बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। सरकार पर भड़के हिंदू छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है और सरकार को चुनौती दे डाली है। 

राम का अपमान बर्दाश्त नहीं, बांग्लादेश में हिंदू छात्रों ने दे दी सरकार को चुनौती; बड़ा आंदोलन

बांग्लादेश में भगवान राम के विग्रह पर जूता रखे जाने और 81 फीट ऊंची मूर्ति बनाने पर कट्टरपंथियों के उपद्रव के बाद हिंदू छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। शुक्रवार को हिंदू छात्र ढाका की सड़कों पर बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मंगलवार को ढाका विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के दौरान ही छात्रों ने बांग्लादेश की सरकार को 72 घंटे का अल्टिमेटम देते हुए कट्टरपंथी आरोपियों पर ऐक्शन की मांग की थी। हालांकि इस मामले में किसी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी वजह से भड़के छात्रों ने ढाका के शाहबाग में बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया है।

...तो बांग्लादेश से खत्म हो जाएंगे हिंदू

बांग्लादेश स्टूडेंट यूनिटी काउंसिल के संयोजक नॉवेल्टी रॉय उदय ने कहा, हमारे पूजनीय भगवान राम का अपमान किया गया है और यह हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। इस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, अगर 10 साल और चलता रहा तो यहां से हिंदू समुदाय खत्म ही हो जाएगा। बता दें कि बीते दिनों गाइबंधा जिले के पलाशबाड़ी में 81 फीट ऊंची भगवान श्रीराम की मूर्ति बनाई जा रही थी। कट्टरपंथियों ने उपद्रव करके इस निर्माण को रुकवा दिया। माइनॉरिटी राइट्स मूवमेंट की प्रवक्ता सुष्मिता कर ने कहा, जहां भगवान राम की मूर्ति का निर्माण हो रहा था वहां उपद्रवियों की भीड़ ने खूब तमाशा कि और इसके बाद हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए। हिंदू धर्म को गालियां दी गईं।

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सरकार को दिया था 72 घंटे का अल्टिमेटम

उन्होंने कहा, इस मामले को लेकर हमने सरकार को 72 घंटे का अल्टिमेटम दिया था। लेकिन सरकार की ओर से कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में शुक्रवार दोपहर से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। बता दें कि भगवान राम के विग्रह पर जूते रखने के बाद जगन्नाथ यूनिवर्सिटी से प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद यह आंदोलन दूसरे विश्वविद्यालय में भी फैलने लगा। एक छात्र नेता ने कहा, हमने विरोध प्रदर्शन जगन्नाथ यूनिवर्सिटी से शुरू किया था। अब यह एक बड़ा आंदोलन बन चुका है। यह आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन नहीं बल्कि हमारी पहचान, सम्मान और धार्मिक अस्तित्व से जुड़ा है।

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जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन से पहले हिंदू महाजोत संगठन ढाका में प्रेस क्लब के सामने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन करेगा। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद भी शनिवार को बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं शुक्रवार को ढाका में नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अत्याचार, हत्या, रेप, गिरफ्तारी तोड़फोड़, मंदिरों में तोड़फोड़ और मंदिर निर्माण पर रोक समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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