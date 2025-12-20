बेटे को जलाने के बाद उसके सिर और... बांग्लादेश में सरेआम मारे गए हिंदू युवक के पिता ने क्या बताया
बांग्लादेश में भीड़ द्वारा मारे गए हिंदू युवक दीपू चंद्र दास के पिता रविलाल दास ने कहा कि सरकार की ओर से हमें किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बताया कि बेटे की हत्या की खबर सबसे पहले फेसबुक से मिली।
बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई और हालात बेकाबू हो गए। इस दौरान, एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने सरेआम जलाकर हत्या कर दी। भीड़ ने पहले उसकी पिटाई की और कपड़े उतार दिए, फिर एक चौराहे पर लगे पेड़ से उसे बांधकर शव को आग लगा दी। दास के पिता ने इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भीड़ ने बेटे को केरोसीन से आग के हवाले करने के बाद जले हुए सिर और धड़ को बाहर बांध दिया था।
एनडीटीवी से बात करते हुए दास के पिता रविलाल दास ने कहा कि सरकार की ओर से हमें किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बताया कि बेटे की हत्या की खबर सबसे पहले फेसबुक से मिली। उन्होंने कहा, "हमें फेसबुक से बातें पता चलने लगीं, और फिर ज्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। हमें तब पता चला जब किसी ने मुझे बताया कि उसे बुरी तरह पीटा गया है। आधे घंटे बाद, मेरे चाचा आए और उन्होंने मुझे बताया कि वे मेरे बेटे को ले गए और उसे एक पेड़ से बांध दिया।"
युवक के पिता ने आगे कहा, ''इसके बाद बेटे पर केरोसिन डालकर आग लगा दी गई। उसकी जली हुई लाश को बाहर छोड़ दिया गया। इसके बाद जले हुए सिर और धड़ को बाहर बांध दिया। यह बहुत भयानक मंजर था।'' इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैमेनसिंह शहर में गुरुवार को कथित ईशनिंदा को लेकर भीड़ ने दीपू चंद्र दास (25) की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी और शव को आग के हवाले कर दिया था।
मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने ‘एक्स’ पर लिखा कि रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) ने मामले में संदिग्ध के तौर पर सात लोगों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर अभियानों के दौरान गिरफ्तारियां की गईं और गिरफ्तार लोगों की उम्र 19 से 46 साल के बीच है। पुलिस के अनुसार, भीड़ ने ईशनिंदा के आरोपों में फैक्टरी में मजदूरी करने वाले दास को पहले फैक्टरी के बाहर पीटा और फिर पेड़ से टांग दिया।
पुलिस ने कहा कि इसके बाद भीड़ ने मृतक के शव को ढाका-मैमेनसिंह राजमार्ग के किनारे आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद किया और पोस्टमॉर्टम के लिए मैमेनसिंह मेडिकल कॉलेज के शवगृह में भेज दिया। अंतरिम सरकार ने शुक्रवार को इस हत्या की निंदा की और कहा कि नए बांगलादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। सरकार ने कहा, ‘‘इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।” बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पिछले साल अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हुईं सिलसिलेवार घटनाओं से प्रभावित हुआ है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।