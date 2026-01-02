भीड़ ने सिर पर मारा और पेट्रोल डालकर... बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना हुआ मुहाल

संक्षेप: बांग्लादेश में हिंदू शख्स पर हुए हमले के बारे में पीड़ित की बहन ने बताया कि यह हमला रात 8:30 बजे हुआ। भीड़ ने उनके सिर पर मारा और उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वह मदद के लिए चिल्लाते हुए पानी में कूदने की कोशिश कर रहे थे।

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है। मोहम्मद यूनुस के राज में हिंदुओं का जीना मुहाल हो गया है। बीते दिन एक और हिंदू शख्स खोकोन चंद्र दास पर हमला करके उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। उनके परिवार ने शुक्रवार को उन पर हुए बेरहम हमले की भयानक कहानी बताई है। हमले में 30 प्रतिशत जलने के बाद दास का फिलहाल ढाका में इलाज चल रहा है। दास की बहन ने बताया कि भीड़ ने उनके भाई के सिर पर मारा और पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

उनकी पत्नी, सीमा दास ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते काफी दुखी नजर आईं। अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए उन्होंने बताया कि कैसे दास जब घर में घुसने वाले थे, तभी बदमाशों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर हमला किया। उन्होंने कहा, "मेरे पति, जो एक बिजनेसमैन हैं, जब घर में घुस रहे थे, तभी भीड़ ने उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वह एक शांत स्वभाव के इंसान हैं और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और हम हमले के पीछे का मकसद समझ नहीं पा रहे हैं।"

वहीं, पीड़ित की बहन अंजना रानी दास ने बताया कि दास के सिर पर लाठियों से वार करने की वजह से वह खून से लथपथ हो गए थे। उन्होंने इस भयानक हमले के बारे में बताते हुए कहा, "यह हमला रात 8:30 बजे हुआ। भीड़ ने उनके सिर पर मारा और उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वह मदद के लिए चिल्लाते हुए पानी में कूदने की कोशिश कर रहे थे।"

'चेहरा और हाथ जल गया' दास के भतीजे सौरभ दास ने बताया कि हमले की खबर मिलते ही वह तुरंत अस्पताल पहुंचे और उनके चाचा की हालत गंभीर थी। उन्होंने कहा, "जैसे ही मुझे चाचा पर हमले का फोन आया, मैं अस्पताल पहुंच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। मेरे चाचा का चेहरा और हाथ जल गए थे।" पीड़ित के एक और भतीजे प्रांतो दास ने हमले की पूरी जांच की मांग की।