भीड़ ने सिर पर मारा और पेट्रोल डालकर... बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना हुआ मुहाल

बांग्लादेश में हिंदू शख्स पर हुए हमले के बारे में पीड़ित की बहन ने बताया कि यह हमला रात 8:30 बजे हुआ। भीड़ ने उनके सिर पर मारा और उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वह मदद के लिए चिल्लाते हुए पानी में कूदने की कोशिश कर रहे थे।

Jan 02, 2026 09:27 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, ढाका
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है। मोहम्मद यूनुस के राज में हिंदुओं का जीना मुहाल हो गया है। बीते दिन एक और हिंदू शख्स खोकोन चंद्र दास पर हमला करके उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। उनके परिवार ने शुक्रवार को उन पर हुए बेरहम हमले की भयानक कहानी बताई है। हमले में 30 प्रतिशत जलने के बाद दास का फिलहाल ढाका में इलाज चल रहा है। दास की बहन ने बताया कि भीड़ ने उनके भाई के सिर पर मारा और पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी।

उनकी पत्नी, सीमा दास ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते काफी दुखी नजर आईं। अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए उन्होंने बताया कि कैसे दास जब घर में घुसने वाले थे, तभी बदमाशों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर हमला किया। उन्होंने कहा, "मेरे पति, जो एक बिजनेसमैन हैं, जब घर में घुस रहे थे, तभी भीड़ ने उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वह एक शांत स्वभाव के इंसान हैं और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और हम हमले के पीछे का मकसद समझ नहीं पा रहे हैं।"

वहीं, पीड़ित की बहन अंजना रानी दास ने बताया कि दास के सिर पर लाठियों से वार करने की वजह से वह खून से लथपथ हो गए थे। उन्होंने इस भयानक हमले के बारे में बताते हुए कहा, "यह हमला रात 8:30 बजे हुआ। भीड़ ने उनके सिर पर मारा और उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वह मदद के लिए चिल्लाते हुए पानी में कूदने की कोशिश कर रहे थे।"

'चेहरा और हाथ जल गया'

दास के भतीजे सौरभ दास ने बताया कि हमले की खबर मिलते ही वह तुरंत अस्पताल पहुंचे और उनके चाचा की हालत गंभीर थी। उन्होंने कहा, "जैसे ही मुझे चाचा पर हमले का फोन आया, मैं अस्पताल पहुंच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। मेरे चाचा का चेहरा और हाथ जल गए थे।" पीड़ित के एक और भतीजे प्रांतो दास ने हमले की पूरी जांच की मांग की।

दो अन्य हिंदुओं पर भी हमला

बांग्लादेश में पिछले कुछ ही दिनों में दो अन्य हिंदू युवकों को निशाना बनाया जा चुका है। मयमनसिंह शहर में कथित ईशनिंदा के आरोप में 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास नामक 25 वर्षीय हिंदू व्यक्ति की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी और उसके शरीर को आग लगा दी थी। एक सप्ताह बाद, 24 दिसंबर को, राजबारी कस्बे के पांग्शा में जबरन वसूली के आरोप में अमृत मंडल नामक एक अन्य हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

