बांग्लादेश में हिंदू परिवार पर फिर हमला, उपद्रवियों ने घर में लगा दी आग; नोट में लिखा- आखिरी वार्निंग
घर को जलाकर एक नोट छोड़ा गया जिसमें हिंदुओं को चेतावनी दी गई है। कथित तौर पर खत में लोगों पर इस्लाम और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।
बांग्लादेश में अशांति के बीच अल्पसंख्यक हिंदुओं पर एक के बाद हो रहे हमलों ने चिताएं बढ़ा दी हैं। इस बीच हाल ही में इस तरह का एक और मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों ने बीते दिनों एक हिंदू परिवार को आग के हवाले करने की कोशिश की और उनके घर में आग लगा दी। इस दौरान परिवार के लोग किसी तरह अपनी जान बचा पाए। हालांकि उनके पालतू जानवरों की जलकर मौत हो गई। आग लगाने वाले कट्टरपंथियों ने घटनास्थल के पास एक धमकी वाला बैनर भी लगाया है। कथित तौर पर इस नोट में हिंदुओं को आखिरी चेतावनी दी गई है।
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक घटना चटोग्राम में भारतीय मूल के जयंती संघ और बाबू शुकुशील के घर में हुई। स्थानीय लोगों नेडिया टुडे को बताया कि परिवार के लोग किसी तरह बाड़ काटकर जान बचाकर भागने में कामयाब हो पाए। घटना में उनको भारी नुकसान हुआ और उनके पालतू जानवर मारे गए।
