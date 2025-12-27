'अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं, हालात बेहद दयनीय'; बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद क्या बोला

संक्षेप: डीएन चटर्जी के अनुसार, मौजूदा संकट अल्पसंख्यक समुदायों की ओर से सामना की जा रही कठिनाइयों को दर्शाता है। यह एक दशक लंबा शोषण और अत्याचार है। हम लगातार अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई हमारी पुकार नहीं सुन रहा।

बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के सदस्य डीएन चटर्जी ने देश में सुरक्षा स्थिति के बिगड़ते हालत पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, 'दुनिया भर में बांग्लादेश की हालिया स्थिति के बारे में सभी जानते हैं, खासकर हाल की दुर्घटनाओं के बारे में। राष्ट्रीय स्तर पर आपने प्रमुख मीडिया कार्यालयों को नुकसान पहुंचाने, दीपू चंदा दास की क्रूर हत्या और देश भर में कई अन्य मामलों को देखा है। देश में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक खराब है। यह भयानक है। सरकार बहुत निष्क्रिय है और वे चीजों का उचित संज्ञान नहीं ले रही है। सब कुछ अव्यवस्था में है।' कमजोर वर्गों पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं।

डीएन चटर्जी के अनुसार, मौजूदा संकट अल्पसंख्यक समुदायों की ओर से सामना की जा रही कठिनाइयों को दर्शाता है। यह एक दशक लंबा शोषण और अत्याचार है। हम लगातार अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई हमारी पुकार पर ध्यान नहीं दे रहा है। ताजा स्थिति वास्तव में बहुत खराब है। समुदाय पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव का आकलन करते हुए उन्होंने कहा, 'अगर मैं अल्पसंख्यकों की पूरी स्थिति का आकलन करूं, तो पूरा समुदाय हर तरह से व्याकुल और भयभीत है। वे घबराहट की स्थिति में हैं।' उनकी टिप्पणियां बांग्लादेश में एक और हिंसक घटना की रिपोर्टों के बीच आई हैं, जिसमें दीपू चंदा दास की हत्या कर शव को आग लगाने के कुछ दिनों बाद एक और हिंदू को पीट-पीटकर मार डाला गया।