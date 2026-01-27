Hindustan Hindi News
हिंदुओं के कातिलों पर मेहरबान बांग्लादेश कीसरकार, लाई कट्टरपंथियों के केस रद्द करने वाला अध्यादेश

संक्षेप:

बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार कट्टरपंथियों के समर्थन में एक अध्यादेश ले आई है। इस अध्यादेश के मुताबिक जुलाई-अगस्त की हिंसा के दौरान जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए थे, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। 

Jan 27, 2026 05:39 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार किसी भी कीमत पर अल्पसंख्यकों के हत्यारों को बचाने पर उतारू है। इसी को लेकर सरकार ने एक अध्यादेश पास किया है जिसके तहत जुलाई-अगस्त में हुई हिंसा के सभी आरोपियों के खिलाफ सभी केस रद्द कर दिए जाएंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जुलाई अपराइजिंग (प्रोटेक्शन ऐंड लायबिलिटी डिटर्मिनेशन) अध्यादेश 2026 लेकर आई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार की रात में कानून मंत्रालय ने इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सारे मुकदम खत्म कर दिए जाएंगे और अगर कोई जेल में है तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाएगा। इसमें अल्पसंख्यकों, पुलिसकर्मियों और आवामी लीग के कार्यकर्ताओं के हत्यारे भी शामिल हैं। जिन लोगों के साथ नरमी बरती जा रह है उनमें ज्यादातर कट्टरपंथी शामिल हैं जो कि हिंसा में शामिल थे।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का यह अध्यादेश संविधान के साथ फिट नहीं होता है और ऐसे में इसपर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बड़ा हो गया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा। इतना ही नहीं उन्होंने भारत में शरण लेकर अपनी जान बचाई। अब बांग्लादेश में आम चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में माहौल गर्म है।

बांग्लादेश में हुआ था मौत का तांडव

बीते साल जुलाई-अगस्त में बांग्लादेश में मौत का तांडव हुआ था। पुलिस थानों में आग लगा दी गई। पुलिसकर्मियों को पीट-पीटकर मार डाला गया और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा में दर्जनों पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसके डेढ़ साल के बाद भी बांग्लादेश के हालात सुधरे नहीं हैं। अब भी वहां धड़ल्ले से अल्पसंख्यकों का कत्ल हो रहा है।

शेख हसीना के भाषण पर भड़की बांग्लादेशी सरकार

बीते दिनों अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत से ही एक ऑडियो लिंक के जरिए भाषण दिया तो बांग्लादेश की सरकार को बहुत बुरा लग गया। सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार, ढाका में जारी एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस बात से ‘आश्चर्यचकित’ और ‘स्तब्ध’ है कि हसीना को नयी दिल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलने और अंतरिम सरकार के खिलाफ राजनीतिक टिप्पणी करने की अनुमति दी गई।

बयान में कहा गया कि बांग्लादेश इस बात से ‘दुखी’ है कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद हसीना को सौंपने का मामला आगे नहीं बढ़ा है, उल्टे उन्हें भारतीय धरती से राजनीतिक बयान देने की अनुमति दी गई है। इसमें में कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई दोनों देशों के बीच गैर-हस्तक्षेप और अच्छे संबंधों के मानदंडों के विपरीत है। इसमें कहा गया है कि अवामी लीग नेतृत्व द्वारा की गई भड़काऊ टिप्पणियों से स्पष्ट होता है कि अंतरिम सरकार ने पार्टी की गतिविधियों पर प्रतिबंध क्यों लगाया था।

