भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान से फाइटर जेट खरीदने जा रहा बांग्लादेश! चीन कनेक्शन भी आया सामने

भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब जा रहा है। पिछले कुछ समय में दोनों देशों के संबंधों में काफी सुधार आया है। अब बांग्लादेश पाकिस्तान से उस फाइटर जेट को खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिसका इस्तेमाल शहबाज शरीफ की सरकार ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में किया था। दरअसल, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से जेएफ-17 थंडर फाइटर जेट खरीदने में रुचि दिखाई है। दोनों देशों के बीच इससे संबंध में बातचीत भी हुई है। अगर यह डील फाइनल होती है तो बांग्लादेश की वायुसेना को पहले के मुकाबले ताकत मिलेगी।

बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार ने पाकिस्तान की सेना के हवाले से बताया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुखों ने एक संभावित समझौते पर बातचीत की, जिसमें ढाका को जेएफ-17 फाइटर जेट्स की बिक्री शामिल है। पाकिस्तानी सेना के प्रेस विंग का हवाला देते हुए डेली स्टार ने बताया कि बातचीत इस्लामाबाद में हुई। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और उनके बांग्लादेशी समकक्ष हसन महमूद खान ने जेएफ-17 थंडर की खरीद पर विस्तार से बातचीत की, जो चीन के साथ मिलकर बनाया गया एक मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है।

बयान में यह भी बताया गया कि इस्लामाबाद ने ढाका को सुपर मुश्शक ट्रेनर विमानों की तेजी से डिलीवरी, साथ ही पूरी ट्रेनिंग और लॉन्ग-टर्म सपोर्ट सिस्टम का आश्वासन दिया है। यह मीटिंग बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इमरान हैदर के 28 दिसंबर को ढाका के स्टेट गेस्ट हाउस में चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस से मुलाकात के कुछ ही समय बाद हुई। चीफ एडवाइजर के प्रेस विंग के अनुसार, मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के हाई कमिशनर ने कहा कि जनवरी में ढाका-कराची के बीच सीधी उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है। इसमें यह भी बताया गया कि मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश और एविएशन में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

ऑपरेशन सिंदूर में जेएफ-17 थंडर का इस्तेमाल कर चुक है पाक पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में मई महीने में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें चार दिनों तक दोनों देशों में संघर्ष हुआ था। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स को गिरा दिया था। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के अनुसार, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 9-10 फाइटर जेट्स को गिराया था। इसमें पाकिस्तान का जेएफ-17 थंडर भी शामिल था। यानी कि भारत के सामने यह पाकिस्तानी विमान पानी भरते नजर आया था। इसके अलावा, भारत ने अमेरिकी एफ-16 एस जैसे फाइटर जेट्स को भी गिरा दिया था।