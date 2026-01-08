Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Bangladesh Going to Buy JF 17 Thunder Fighter Jet from Pakistan amid India Tension Connection with China
भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान से फाइटर जेट खरीदने जा रहा बांग्लादेश! चीन कनेक्शन भी आया सामने

भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान से फाइटर जेट खरीदने जा रहा बांग्लादेश! चीन कनेक्शन भी आया सामने

संक्षेप:

पाकिस्तान की सेना के हवाले से बताया गया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुखों ने एक संभावित समझौते पर बातचीत की, जिसमें ढाका को जेएफ-17 फाइटर जेट्स की बिक्री शामिल है। पाकिस्तानी सेना के प्रेस विंग का हवाला देते हुए बताया गया कि बातचीत इस्लामाबाद में हुई।

Jan 08, 2026 07:37 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब जा रहा है। पिछले कुछ समय में दोनों देशों के संबंधों में काफी सुधार आया है। अब बांग्लादेश पाकिस्तान से उस फाइटर जेट को खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिसका इस्तेमाल शहबाज शरीफ की सरकार ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में किया था। दरअसल, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से जेएफ-17 थंडर फाइटर जेट खरीदने में रुचि दिखाई है। दोनों देशों के बीच इससे संबंध में बातचीत भी हुई है। अगर यह डील फाइनल होती है तो बांग्लादेश की वायुसेना को पहले के मुकाबले ताकत मिलेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार ने पाकिस्तान की सेना के हवाले से बताया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुखों ने एक संभावित समझौते पर बातचीत की, जिसमें ढाका को जेएफ-17 फाइटर जेट्स की बिक्री शामिल है। पाकिस्तानी सेना के प्रेस विंग का हवाला देते हुए डेली स्टार ने बताया कि बातचीत इस्लामाबाद में हुई। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और उनके बांग्लादेशी समकक्ष हसन महमूद खान ने जेएफ-17 थंडर की खरीद पर विस्तार से बातचीत की, जो चीन के साथ मिलकर बनाया गया एक मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है।

बयान में यह भी बताया गया कि इस्लामाबाद ने ढाका को सुपर मुश्शक ट्रेनर विमानों की तेजी से डिलीवरी, साथ ही पूरी ट्रेनिंग और लॉन्ग-टर्म सपोर्ट सिस्टम का आश्वासन दिया है। यह मीटिंग बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इमरान हैदर के 28 दिसंबर को ढाका के स्टेट गेस्ट हाउस में चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस से मुलाकात के कुछ ही समय बाद हुई। चीफ एडवाइजर के प्रेस विंग के अनुसार, मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के हाई कमिशनर ने कहा कि जनवरी में ढाका-कराची के बीच सीधी उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है। इसमें यह भी बताया गया कि मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश और एविएशन में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

ऑपरेशन सिंदूर में जेएफ-17 थंडर का इस्तेमाल कर चुक है पाक

पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में मई महीने में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें चार दिनों तक दोनों देशों में संघर्ष हुआ था। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स को गिरा दिया था। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के अनुसार, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 9-10 फाइटर जेट्स को गिराया था। इसमें पाकिस्तान का जेएफ-17 थंडर भी शामिल था। यानी कि भारत के सामने यह पाकिस्तानी विमान पानी भरते नजर आया था। इसके अलावा, भारत ने अमेरिकी एफ-16 एस जैसे फाइटर जेट्स को भी गिरा दिया था।

जेएफ-17 फाइटर जेट का चीन से क्या कनेक्शन?

इस फाइटर जेट का चीन से भी कनेक्शन है। दरअसल, इसे पाकिस्तान और चीन, दोनों ने मिलकर बनाया है। यह एक चौथी पीढ़ी का सिंगल-इंजन, हल्का, मल्टीरोल फाइटर जेट है, जिसे चीन की चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने बनाया है। इसे पाकिस्तान एयर फोर्स में तीसरी पीढ़ी के A-5C, मिराज III, और मिराज 5 लड़ाकू विमानों की जगह लेने के लिए डिजाइन और विकसित किया गया था। जेएफ का नाम ज्वाइंट फाइटर है और इसका इस्तेमाल जमीनी हमला, एंटी शिप, हवाई टोही करना शामिल है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Bangladesh India Pakistan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।