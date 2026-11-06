भारत के पड़ोस में फिर बिगड़े हालात, अब कर्मचारी सड़कों पर; भयंकर उपद्रव

प्रदर्शन की आग अब राजधानी के बाहरी इलाकों तक पहुंच गई है। कई जगहों पर हिंसा की खबरें हैं। करीब 10 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। आंसू गैस और स्टन गन से प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है।

बांग्लादेश में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कपड़ा कारखानों के कर्मचारियों और पुलिस के बीच टकराव रूक नहीं रहा है। गुरुवार को पुलिस ने झड़प के दौरान कर्मचारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया।

ढाका में कई दिनों से चल रहे प्रदर्शन के बीच अब राजधानी के बाहरी इलाकों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में भी हिंसा की खबरें आई हैं। ढाका के बाहरी इलाके नारायणगंज जिले के फतुल्लाह में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में दर्जनों लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने यहां आंसू गैस के गोले छोड़े और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया।

सैंकड़ों फैक्ट्री बंद बांग्लादेश के सबसे बड़े बांग्ला दैनिक ‘प्रथम आलो’ ने खबर दी कि पुलिस ने फतुल्लाह में कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। ढाका के पास सावर के अशुलिया में करीब 100 कारखाने बंद हैं। अशुलिया औद्योगिक पुलिस के अधीक्षक मोमिनुल इस्लाम भुइयां ने बताया कि यहां पर स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक अन्य प्रमुख औद्योगिक केंद्र गाजीपुर जिले में भी कर्मचारियों ने एक प्रमुख राजमार्ग जाम कर दिया। उधर, संयुक्त पुलिस आयुक्त माहिदुल इस्लाम ने बताया कि प्रदर्शनों के केंद्र बने ढाका के मीरपुर इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

क्यों भड़के कर्मचारी गौरतलब है कि सरकार ने वेतन बढ़ाने की मांग पर विचार के लिए नए वेतन बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड के अध्यक्ष सैयद आजाद सुब्हानी ने कहा कि कर्मचारियों को नए वेतनमान के तहत जनवरी में पहला वेतन मिलेगा। इस आश्वासन के बाद भी कर्मचारियों का आक्रोश थम नहीं है। कई दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे कपड़ा फैक्टरियों के कर्मचारी न्यूनतम मासिक वेतन 12,500 टका से बढ़ाकर 30,000 टका (245 डॉलर) करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई और रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण उनकी क्रय शक्ति काफी घट गई है। बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग में करीब 40 लाख लोग काम करते हैं, जिनमें ज्यादातर ग्रामीण इलाकों की महिलाएं हैं।