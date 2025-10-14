बांग्लादेश: कपड़ा फैक्ट्री में आग, अब तक 16 की मौत; राहत और बचाव कार्य जारी

संक्षेप: बांग्लादेश की राजधानी ढाका से बड़ी खबर सामने आई है। मीरपुर इलाके के रूपनगर में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। इस हादसे में 16 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि कई अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गए।

बांग्लादेश की राजधानी ढाका से बड़ी खबर सामने आई है। मीरपुर इलाके के रूपनगर में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। इस हादसे में 16 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि कई अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गए। अग्निशमन सेवा के निदेशक, लेफ्टिनेंट कर्नल (संचालन एवं रखरखाव) मोहम्मद ताजुल इस्लाम चौधरी ने बताया कि आग की लपटों से घिरी कपड़ा फैक्ट्री की दूसरी और तीसरी मंजिल से 16 शवों को निकाला गया। उन्होंने बताया कि अग्निशमन विभाग की 12 टीमें आग बुझाने के प्रयास में जुटी हुई हैं।

अग्निशमन सेवा के निदेशक ने आगे बताया कि कपड़ा मिल की दूसरी और तीसरी मंजिलों से कुल 16 शवों का निकाला गया है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव का कार्य अभी भी चल रहा है, इसलिए मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आग के फैलने का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है।

अग्निशमन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी तल्हा बिन जशीम ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर जानकारी दी कि राजधानी ढाका के मीरपुर क्षेत्र में स्थित सात मंजिला फैक्ट्री की तीसरी मंजिल पर दोपहर के वक्त आग भड़क उठी। यह आग तेजी से फैलकर एक रासायनिक भंडारण कक्ष तक पहुंच गई, जहां ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टिक सामग्री और हाइड्रोजन पेरोक्साइड रखे हुए थे।