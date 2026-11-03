बांग्लादेश में गारमेंट संकट: 1000 फैक्ट्रियां बंद, सरकार ने शेख हसीना पर फोड़ा ठीकरा
बांग्लादेश में कपड़ा मज़दूरों का वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। हिंसा के कारण अब तक लगभग 1000 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मजदूरों की अशांति भड़काने का आरोप लगाया है।
बांग्लादेश में कपड़ा मजदूरों का वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। हिंसा के कारण अब तक लगभग 1000 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मजदूरों की अशांति भड़काने का आरोप लगाया है। बता दें कि मजदूर महीने में कम से कम 30000 टका (लगभग 23000 रुपये) की न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल उनकी मजदूरी 12500 टका (करीब 9500 रुपये) है। मजदूरों का कहना है कि खाने-पीने, रहने, आवागमन और इलाज के खर्च बढ़ने से उनकी तनख्वाह काफी कम पड़ रही है।
हिंसा के कारण फैक्ट्रियां बंद
बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक, नई हिंसा के कारण 300 और फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ीं। 31 अक्टूबर से शुरू हुए प्रदर्शनों के बाद अब कुल प्रभावित इकाइयों की संख्या लगभग 1000 पहुंच गई है। आगे बताया कि अशांति ढाका और आसपास के औद्योगिक इलाकों ( गाजीपुर, अशुलिया, मीरपुर, नारायणगंज और मैमनसिंह ) में तेजी से फैल गई है। मजदूरों ने पुलिस से झड़प की, सड़कें जाम कीं और उत्पादन ठप हो गया। कई जगह पुलिस ने लाठी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जबकि प्रदर्शनकारियों ने ईंट-पत्थर फेंके। इस दौरान नारायणगंज में मजदूरों ने एक मुख्य सड़क को ब्लॉक कर टायर जलाए।
क्या कह रही सरकार?
प्रधानमंत्री के सूचना मामलों के सलाहकार जाहेदुर रहमान ने मीडिया को बताया कि जब तक शेख हसीना जिंदा हैं, सरकार को शांति से काम करने नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि हटाई गई प्रधानमंत्री ही इन विरोध प्रदर्शनों की साजिश रच रही हैं और तोड़फोड़ जारी रह सकती है। वहीं, गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने भी आरोप लगाया कि अवामी लीग से जुड़े कुछ फैक्ट्री मालिक अशांति को हवा दे रहे हैं। हालांकि, सरकार पहले अवामी लीग को राजनीतिक रूप से खत्म बता चुकी थी। पुलिस ने अशांति के सिलसिले में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से लगभग 50 अवामी लीग से जुड़े बताए जा रहे हैं।
उद्योग पर असर
बता दें कि बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें करीब 40 लाख लोग काम करते हैं और निर्यात से होने वाली कमाई का 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा इसी से आता है। चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर है और H&M, जारा, गैप जैसे ब्रांड्स को कपड़े सप्लाई करता है। निर्माताओं का कहना है कि स्प्रिंग-समर ऑर्डर के पीक सीजन में लंबे समय तक बंद रहने से शिपमेंट में देरी हो सकती है, विदेशी खरीदारों का भरोसा टूट सकता है और ऑर्डर रद्द हो सकते हैं।
गौरतलब है कि 5 अगस्त 2024 को छात्रों के आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार गई थी और वे भारत भाग गईं। बाद में अंतरिम सरकार के तहत विशेष न्यायाधिकरण ने उन्हें गैरहाजिर रहते मौत की सजा सुनाई थी। सरकार ने रविवार को गारमेंट वर्कर्स की सैलरी की समीक्षा के लिए छह सदस्यीय न्यूनतम वेतन बोर्ड बनाया है, लेकिन विरोध जारी रहने के कारण इसकी पहली बैठक अभी नहीं हो पाई है। मजदूरों का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों की हालिया सैलरी बढ़ोतरी से वेतन का अंतर और बढ़ गया है, जबकि महंगाई करीब 8 प्रतिशत पर बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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